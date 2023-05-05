VR-хоррор на выживание Propagation: Paradise Hotel стал доступен для Meta Quest и Steam ©

Французский разработчик и издатель инди-игр WanadevStudio (создатели популярной ритм-игры в виртуальной реальности Ragnarock) объявили, что их хоррор на выживание в виртуальной реальности «Propagation: Paradise Hotel» стал доступен в Meta Quest и Steam. Позже игра также будет доступна на PS VR2.

Propagation: Paradise Hotel — это однопользовательское приключение, в котором игроки берут на себя роль Эмили Диаз, которая отчаянно пытается найти свою сестру и оказалась в ловушке в отеле Paradise, населенном ужасающими существами. Игроки будут погружены в захватывающий опыт ужасов, который сочетает в себе проникновение, исследование, выживание и действие в особенно враждебной вселенной. Каждое оружие, инструмент или предмет, собранные игроком, нужно будет использовать с умом, чтобы продвигаться по сюжету.