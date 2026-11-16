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Prospera 2-й квартал 2027 г.
Стратегия, Инди, Менеджер, Строительство, От первого лица
7 7 оценок

Авторы Prospera показали строительство города от первого лица в викторианскую эпоху

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Active Fungus Studios показала геймплей Prospera — градостроительного симулятора в викторианскую эпоху с видом от первого и третьего лица. Ролик демонстрирует строительство, выживание, ремесло и управление городом.

Игроку предстоит развивать поселение и превращать его в промышленный центр: возводить здания, управлять ресурсами и исследовать собственный город.

Важную роль сыграют производственные цепочки и логистика. Их оптимизация поможет поддерживать благополучие жителей и расширять производство.

Prospera выйдет на ПК.

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