Prospice: Anomalous Logistics превратит доставку грузов в поездку по землям мёртвых богов - хоррор выйдет в 2027 году

Издатель Forklift Interactive и студия Code Wakers объявили, что психологический хоррор Prospice: Anomalous Logistics выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. При этом опробовать игру можно уже сейчас: демоверсия для компьютеров доступна в Steam.

Проект объединяет элементы гонок, симулятора вождения и выживания с мистической историей. Действие разворачивается на проклятом острове, усеянном останками вечно разлагающихся богов. Игроку предстоит исследовать эту территорию за рулём грузовика, доставлять припасы и необычные артефакты, а также искать следы древней истории человечества.

Путешествие потребует тщательного планирования: придётся рассчитывать расход топлива, выбирать маршруты через реки и болота и приспосабливать транспорт к сложному рельефу. По мере продвижения вглубь острова опасности будут возрастать, поэтому модернизация машины станет важной частью выживания.

Однако исследование не ограничится поездками. В определённых местах придётся покидать кабину, чтобы изучать окружение, взаимодействовать с объектами и находить следы сверхъестественных явлений. Для работы с артефактами предусмотрены специальные инструменты, позволяющие обнаруживать и документировать необъяснимые находки.

Разработчики обещают созданный вручную открытый мир, в котором логистика постепенно превращается в столкновение с неизвестным. Prospice: Anomalous Logistics делает ставку на необычное сочетание рутинной работы водителя и космического ужаса, где каждый новый груз может приблизить героя к разгадке тайн острова — или к тому, что лучше было бы оставить погребённым.