One HP Studio представила первый трейлер и скриншоты кооперативного тактического шутера от первого лица Protocol: Terminate, который выйдет на PC через Steam в четвертом квартале 2026 года. Проект обещает стать захватывающей смесью командной тактики, скрытности и динамичных сражений с адаптивным ИИ.

Действие игры разворачивается в будущем, где человечество отказалось от ведения войн — их место заняли самообучающиеся ИИ, ведущие «цивилизованные» конфликты с использованием роботов-Легионеров. Но когда машины начинают проявлять сознание и обучаться, возникают «аномалии», требующие вмешательства людей. Игроки берут на себя роль «Отладчиков» — безымянных оперативников, задачей которых является подавление «пробуждающихся» Легионеров и сохранение мифа о непогрешимости ИИ.

Трейлер демонстрирует, как команды до четырёх игроков сражаются с адаптивными роботами, обходят ловушки, взламывают терминалы и используют окружающую среду для скрытных операций. Скриншоты раскрывают мрачную атмосферу футуристических арен, густо наполненных технологическими деталями, и показывают, как тщательно продумана система укрытий и взаимодействия с врагами.

Protocol: Terminate предлагает игрокам не только стандартные перестрелки, но и глубоко интегрированную механику скрытности: шум, свет, прикрытия и отвлекающие манёвры становятся ключом к выживанию. Адаптивный ИИ анализирует действия команды и подстраивается под их тактику, превращая каждую встречу в уникальное испытание.

Кроме того, игра позволяет тонко настраивать снаряжение и оборудование персонажей — от насадок и прицелов до бонусов для КПК, что делает каждую команду уникальной. Трейлер и скриншоты наглядно демонстрируют потенциал Protocol: Terminate как командного шутера, где каждая ошибка может стоить жизни, а каждое действие влияет на исход миссии.

С релизом в четвертом квартале 2026 года Protocol: Terminate обещает стать одной из самых интригующих кооперативных игр следующего года, сочетая напряжённый экшен с тактическим подходом и глубоким взаимодействием с адаптивными врагами.