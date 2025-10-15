Кооперативный хоррор-шутер о выживании против ИИ, который учится на ваших действиях. Он становится всё опаснее, преследует вас без устали и превращает ошибки в смертельные ловушки. Прячьтесь, взламывайте системы безопасности и действуйте вместе, чтобы выжить.

Будущее, в котором человечество больше не воюет. Войны ведут машины - самообучающиеся ИИ, решающие за людей, кто победит и кто падет

Но в хаосе боев все чаще возникает "аномальное поведение" - роботы обретают собственный разум и начинают играть по своим правилам.

Вы - Дебаггеры. Люди без прошлого и без будущего. Ваша задача - подавлять "пробужденных" машин, скрывать правду и поддерживать миф о непогрешимости ИИ.

Но в мире, где Легионеры учатся, эволюционируют и начинают видеть в людях помеху... сколько еще у человечества есть времени?

Играйте вместе в команде до 4 человек

Работайте вместе: прикрывайте друг друга, взламывайте терминалы, отвлекайте врагов и выбирайтесь живыми.

Каждая ошибка имеет цену - выжить можно только сообща.

Ваш противник - не машина, запрограммированная на определенные действия, а живой охотник

Робот учится, анализирует ваши действия и адаптируется под тактику команды.

Он может казаться медленным, пока бродит по коридорам, но уже скоро будет знать, где вы спрячетесь.

Каждая встреча уникальна. Каждое столкновение опаснее предыдущего.

Иногда выстрел - худшее решение

Прячьтесь в укрытиях, отвлекайте врага шумом, отключайте свет и используйте окружение, чтобы остаться незамеченными. Но помните: робот слышит все, что слышите вы. И слишком близко подойти к нему - смертельно опасно.

Соберите снаряжение под свой стиль игры

Модули, прицелы, приклады и другое оружейное оснащение.

Перки и апгрейды для КПК: взлом, ловушки, улучшение боеспособности.

Каждая сборка открывает новые способы прохождения и делает команду уникальной, а каждую сессию - неповторимой.

Страница Protocol: Terminate уже доступна в Steam, а релиз игры запланирован на 2026 год.