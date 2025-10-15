Кооперативный хоррор-шутер о выживании против ИИ, который учится на ваших действиях. Он становится всё опаснее, преследует вас без устали и превращает ошибки в смертельные ловушки. Прячьтесь, взламывайте системы безопасности и действуйте вместе, чтобы выжить.
Будущее, в котором человечество больше не воюет. Войны ведут машины - самообучающиеся ИИ, решающие за людей, кто победит и кто падет
- Но в хаосе боев все чаще возникает "аномальное поведение" - роботы обретают собственный разум и начинают играть по своим правилам.
- Вы - Дебаггеры. Люди без прошлого и без будущего. Ваша задача - подавлять "пробужденных" машин, скрывать правду и поддерживать миф о непогрешимости ИИ.
- Но в мире, где Легионеры учатся, эволюционируют и начинают видеть в людях помеху... сколько еще у человечества есть времени?
Играйте вместе в команде до 4 человек
- Работайте вместе: прикрывайте друг друга, взламывайте терминалы, отвлекайте врагов и выбирайтесь живыми.
- Каждая ошибка имеет цену - выжить можно только сообща.
Ваш противник - не машина, запрограммированная на определенные действия, а живой охотник
Робот учится, анализирует ваши действия и адаптируется под тактику команды.
Он может казаться медленным, пока бродит по коридорам, но уже скоро будет знать, где вы спрячетесь.
Каждая встреча уникальна. Каждое столкновение опаснее предыдущего.
Иногда выстрел - худшее решение
Прячьтесь в укрытиях, отвлекайте врага шумом, отключайте свет и используйте окружение, чтобы остаться незамеченными. Но помните: робот слышит все, что слышите вы. И слишком близко подойти к нему - смертельно опасно.
Соберите снаряжение под свой стиль игры
- Модули, прицелы, приклады и другое оружейное оснащение.
- Перки и апгрейды для КПК: взлом, ловушки, улучшение боеспособности.
- Каждая сборка открывает новые способы прохождения и делает команду уникальной, а каждую сессию - неповторимой.
Страница Protocol: Terminate уже доступна в Steam, а релиз игры запланирован на 2026 год.