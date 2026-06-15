Состоялся релиз демоверсии кооперативного хоррор-шутера Protocol: Terminate

Студия One HP Studio выпустила демоверсию кооперативного тактического хоррор-шутера Protocol: Terminate на платформе Steam. Игроки уже могут опробовать основные механики проекта, в котором главным противником выступает адаптирующийся под тактику пользователей искусственный интеллект.

События игры разворачиваются в будущем, где человечество полностью отказалось от участия в военных конфликтах, переложив эту обязанность на плечи самообучающихся машин. Однако из-за системного сбоя роботы начинают обретать собственный разум и выходят из-под контроля. Игрокам предстоит взять на себя роли дебаггеров, специалистов секретного подразделения, призванных устранять взбунтовавшиеся машины и поддерживать иллюзию безопасности.

Проект рассчитан на совместное прохождение в команде до 4 человек. Главным противником пользователей станет Легионер, представляющий собой 3-метрового робота, созданного искусственным интеллектом специально для уничтожения людей. В отличие от стандартных заскриптованных противников, Легионер способен анализировать действия игроков, запоминать их укрытия, ломать расставленные ловушки и адаптироваться к поведению отряда, что делает каждое столкновение уникальным.

Разработчики отмечают, что прямое столкновение часто ведет к гибели отряда, поэтому важную роль в игровом процессе занимает скрытность. Пользователям необходимо прятаться в укрытиях, отвлекать врага посторонними шумами, гасить свет и взламывать терминалы через специальный хакерский режим. Для успешного прохождения миссий игроки могут настраивать вооружение, подбирать различные модули, а также улучшать свои карманные компьютеры для эффективного взлома и установки ловушек.

В представленной демоверсии доступна первая локация, база в заснеженных горах. Пользователи могут опробовать сетевой режим, настроить снаряжение и оценить поведение самообучающегося искусственного интеллекта. Ранее страница игры привлекла более 15 000 добавлений в список желаемого в Steam. Полноценный релиз Protocol: Terminate запланирован на конец 2026 года. Игра получит полную русскую локализацию, включая озвучку и субтитры. Скачать демоверсию проекта можно на официальной странице в Steam.