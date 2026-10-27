Для Prototype (2009) разрабатывают кооперативный мод - появились первые тесты на двух ПК

В первом Prototype может появиться возможность устроить хаос в Нью-Йорке вместе с другом. В разработке находится неофициальный мод для двух игроков по локальной сети.

В текущей версии уже реализованы подключение через игровое меню, передача движений и атак, синхронизация здоровья и возрождение. Хост выбирает сохранение, а клиент получает его автоматически. Вводить IP вручную не требуется.

На видео показан тест на двух компьютерах. Пока это ранняя бета: встречаются рассинхронизация, рывки и различия в реакциях персонажей на удары. Полная совместная кампания ещё не готова — сейчас дорабатываются базовые механики и стабильность.

Для тестирования подготовлена сборка со встроенным Python, поэтому отдельно устанавливать его не нужно.

Подробности проекта и обсуждение — на Reddit. Хотели бы пройти Prototype вдвоём?