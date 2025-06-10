Инсайдер, который рассказал про готовящийся Prototype 3 с Алексом Мерсером оказался полностью прав про COD: Black Ops 7

В апреле один из инсайдеров поделился информацией о том, что в разработке находится Prototype 3 с Алексом Мерсером, действие которого вновь развернется в Нью-Йорке:
В тот момент Bigbyy еще не обладал надежной репутацией, однако на фоне анонса Call of Duty: Black Ops 7 пользователи вспомнили о том, что помимо Prototype 3 он так же рассказывал и про предстоящую Call of Duty - и детали игры от инсайдера полностью совпали с увиденным: он упоминал, что 7 часть станет продолжением Call of Duty: Black Ops 2 с Джеймсом Вудсом и Алексом Мейсоном. Кроме того, инсайдер верно указал время действия игры - 2035 год, а так же то, что сюжетный режим будет иметь возможность кооператива на 4-х игроков.
До этого момента многие медиа не восприняли слова инсайдера всерьез, но судя по тому, что он оказался полностью прав с Call of Duty: Black Ops 7, инсайдер определенно обладает информацией касательно будущих проектов Activision Blizzard и похоже, что Prototype 3 действительно находится в разработке, что определенно является хорошей новостью для фанатов франшизы.
Угадать с колдой?) Лол она 20 лет каждый год выходит
Я тоже хотел бы для прикола подобный коммент написать, но почитал дальше заголовка
это ждем
А надо бы ремейк первой
Зачем эта мертвая игра, которую 1 инфэймос уложил в момент выхода недоделки этой
Твоё мнение, это тоже мнение, но есть и те, кому игра нравится
И где вся серия инфеймос на пк? А её же на пк и не было. Многие люди так-же не играли не в одну часть. Поэтому для них прототип тоже самое, что для консольщиков инфеймос. 11 лет прошло с выхода 3 части инфеймоса. Тут явно без шансов на продолжение,а у прототипа есть шансы на выход.
Раз в год и палка стреляет, надеюсь когда вы пишите подобные посты вы маленьким шрифтом предложите моменты когда этот человек делал инсайд который не подтверждался. Это как если я бы написал один комментарий, и его залайкали, а потом вышла бы новость где написали бы что вот такой вот пользователь Playground красавчик и просто молодец, одни лайки и собирает - ни одного калового смайлика. Но это ведь будет неправдой, так как перед таким крутым комментарием я написал 100 каловых.
Прототип очень хоцца😋
Скорее всего Ремейк ибо Мерсера Хелер поглатил