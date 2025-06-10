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Prototype 09.06.2009
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.8 4 541 оценка

Инсайдер, который рассказал про готовящийся Prototype 3 с Алексом Мерсером оказался полностью прав про COD: Black Ops 7

AceTheKing AceTheKing

В апреле один из инсайдеров поделился информацией о том, что в разработке находится Prototype 3 с Алексом Мерсером, действие которого вновь развернется в Нью-Йорке:

Новая игра по Prototype может быть в разработке

В тот момент Bigbyy еще не обладал надежной репутацией, однако на фоне анонса Call of Duty: Black Ops 7 пользователи вспомнили о том, что помимо Prototype 3 он так же рассказывал и про предстоящую Call of Duty - и детали игры от инсайдера полностью совпали с увиденным: он упоминал, что 7 часть станет продолжением Call of Duty: Black Ops 2 с Джеймсом Вудсом и Алексом Мейсоном. Кроме того, инсайдер верно указал время действия игры - 2035 год, а так же то, что сюжетный режим будет иметь возможность кооператива на 4-х игроков.

До этого момента многие медиа не восприняли слова инсайдера всерьез, но судя по тому, что он оказался полностью прав с Call of Duty: Black Ops 7, инсайдер определенно обладает информацией касательно будущих проектов Activision Blizzard и похоже, что Prototype 3 действительно находится в разработке, что определенно является хорошей новостью для фанатов франшизы.

20
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
-zotik-

Угадать с колдой?) Лол она 20 лет каждый год выходит

12
Человек-Анекдот

Я тоже хотел бы для прикола подобный коммент написать, но почитал дальше заголовка

с Джеймсом Вудсом и Алексом Мейсоном. Кроме того, инсайдер верно указал время действия игры - 2035 год, а так же то, что сюжетный режим будет иметь возможность кооператива на 4-х игроков.
1
Danila Demi

это ждем

6
Carissa7517

А надо бы ремейк первой

3
dwemer101

Зачем эта мертвая игра, которую 1 инфэймос уложил в момент выхода недоделки этой

2
Carissa7517 dwemer101

Твоё мнение, это тоже мнение, но есть и те, кому игра нравится

5
Din Printer dwemer101

И где вся серия инфеймос на пк? А её же на пк и не было. Многие люди так-же не играли не в одну часть. Поэтому для них прототип тоже самое, что для консольщиков инфеймос. 11 лет прошло с выхода 3 части инфеймоса. Тут явно без шансов на продолжение,а у прототипа есть шансы на выход.

Real Slim Shady

Раз в год и палка стреляет, надеюсь когда вы пишите подобные посты вы маленьким шрифтом предложите моменты когда этот человек делал инсайд который не подтверждался. Это как если я бы написал один комментарий, и его залайкали, а потом вышла бы новость где написали бы что вот такой вот пользователь Playground красавчик и просто молодец, одни лайки и собирает - ни одного калового смайлика. Но это ведь будет неправдой, так как перед таким крутым комментарием я написал 100 каловых.

2
ThinFalco

Прототип очень хоцца😋

Punisher1

Скорее всего Ремейк ибо Мерсера Хелер поглатил