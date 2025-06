Инсайдер, который рассказал про готовящийся Prototype 3 с Алексом Мерсером оказался полностью прав про COD: Black Ops 7

В апреле один из инсайдеров поделился информацией о том, что в разработке находится Prototype 3 с Алексом Мерсером, действие которого вновь развернется в Нью-Йорке:

В тот момент Bigbyy еще не обладал надежной репутацией, однако на фоне анонса Call of Duty: Black Ops 7 пользователи вспомнили о том, что помимо Prototype 3 он так же рассказывал и про предстоящую Call of Duty - и детали игры от инсайдера полностью совпали с увиденным: он упоминал, что 7 часть станет продолжением Call of Duty: Black Ops 2 с Джеймсом Вудсом и Алексом Мейсоном. Кроме того, инсайдер верно указал время действия игры - 2035 год, а так же то, что сюжетный режим будет иметь возможность кооператива на 4-х игроков.

До этого момента многие медиа не восприняли слова инсайдера всерьез, но судя по тому, что он оказался полностью прав с Call of Duty: Black Ops 7, инсайдер определенно обладает информацией касательно будущих проектов Activision Blizzard и похоже, что Prototype 3 действительно находится в разработке, что определенно является хорошей новостью для фанатов франшизы.