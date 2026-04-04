Инсайдер подтвердил, что новая часть Prototype не находится в разработке

Фанаты, надеявшиеся на возрождение культовой серии экшн-игр с открытым миром Prototype, получили неутешительные новости. По словам авторитетного инсайдера и журналиста Windows Central Джеза Кордена, в настоящее время планов на сиквел или перезапуск франшизы не существует.

Комментируя текущее состояние серии, Корден заявил:

На данный момент игра по Prototype вообще не находится в разработке. Возможно, когда-нибудь... но сейчас лучшее, на что вы можете надеяться, — это что-то вроде игры по обратной совместимости

Эти новости стали ударом для сообщества, которое рассчитывало, что после приобретения Activision Blizzard компанией Microsoft старые «спящие» франшизы получат второй шанс. Похоже, история Алекса Мерсера пока так и останется на полке, а самым оптимистичным сценарием для фанатов остаются лишь технические улучшения старых частей по программе обратной совместимости.