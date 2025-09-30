Неожиданное обновление для Prototype и Prototype 2 сломало моды, но может намекать на потенциальный ремастер

Ремастер приключенческого боевика Prototype, выпущенного Activison и Radical Entertainment в 2009 году, возможно, находится в разработке.

Недавно Prototype и Prototype 2 получили самостоятельные обновления в Steam, каждое размером около 600 МБ. Ни одно из обновлений не сопровождалось какими-либо заметками к патчу или новостями Steam, объясняющими изменения. Однако самым очевидным последствием стало то, что они сломали всё для тех, кто всё ещё играл в Prototype. Для игры на современных системах практически необходимы моды вроде PrototypeFix, исправляющие постоянные сбои и проблемы с совместимостью оборудования. Эти неожиданные обновления привели к тому, что PrototypeFix перестал работать. К счастью, создатель мода быстро выпустил обновление.

Как и следовало ожидать, моддеры и датамайнеры вскоре начали разбираться, что именно изменилось, обнаружив карты для тестирования разработки, которых не было в предыдущих версиях. Хотя отладочные карты всегда радуют, ещё интереснее — неожиданные дополнения к титрам Prototype.

Там, где раньше титры заканчивались, теперь появился ряд новых имён и студий. Во-первых, это титры для участников «версии Ubisoft Connect», которой не существует. Далее в титрах упоминаются сотрудники Beenox и Demonware, двух студий поддержки Activision.

Хотя включение тестовых карт может также указывать на внутренние эксперименты в разработке, изменённые титры ещё сильнее намекают на возможность ремастера Prototype. В обновлённых титрах обычно упоминается вклад новых сотрудников, часто связанный с текущими или будущими проектами.

Примечательно, что это не первый раз, когда в этом году появляются слухи о возрождении франшизы. Ещё в апреле 2025 года предполагаемый тестер утверждал, что новая игра Prototype находится в разработке. Хотя это заявление не было подтверждено, последние данные, похоже, подтверждают предположение о том, что Activision, возможно, возобновила интерес к этой интеллектуальной собственности.