Новая игра по Prototype может быть в разработке

На фоне утечки подробностей о Call of Duty: Black Ops 7, один из участников закрытого тестирования неожиданно поделился информацией о другой игре — возможном возвращении Prototype.
По словам инсайдера Bigbyy, он мельком увидел материалы, связанные с новой частью Prototype, в которых фигурирует Алекс Мерсер — культовый протагонист оригинальной игры. Судя по описанию, геймплей будет сосредоточен на фирменной механике шейпшифтинга, а также возможности принимать облик других людей для скрытного проникновения в охраняемые зоны. Действие, как и раньше, развернётся в Нью-Йорке.
Пока неясно, идет ли речь о полноценной новой части или ремейке оригинала. Но сам факт упоминания Prototype спустя годы после последней игры вызывает неподдельный интерес — особенно на фоне возросшей популярности переизданий и возвращений культовых франшиз.
Официального подтверждения от издателей пока не поступало, но фанаты уже начинают надеяться на возвращение хаоса и свободы, которыми славилась серия.
По своему легендарная игра, будучи подростком наткнулся на ролики игры в древней версий ютуба и загорелся желанием приобрести игру в итоге купил пиратку на барахолке и любовался в поездке на обложку игры и с упоением запустив играл и кайфовал от игры. Было бы круто поиграть в перезапуск или ремейк этой игры либо в полноценную 3 часть с гг Мерсером
А вот это уже интересно. Впрочем и ремейк бы неплох был бы.
яб тоже хотел чтобы первую часть переделали , да и вторую тоже .Обе части облезлые изза сжатых сроков
Да какая там новая игра. ВОзьмут и сделают ремастер частей... Тенденция такова - нового придумать ничего нельзя, но можно воспользоваться словом "ремастер эдишон" и перевыпустить игры, фанаты и это съедят.
эх бы новый прототип, жду новую игру уже сколько лет )
отлично, это мы ждем
Если честно, никогда, никогда я не был так рад, в моей жизни эта игра произвела впечатление очень сильно. Никогда не забуду когда алекс показал свои Черные когти в начале игры)). Очень надеюсь что игра вернется, или сделают ремейк. А то в оригинальную уже не поиграешь, так как там она тормозит по многим причинам, в основном из-за мощного ПК и Неиспользуемые устройства HID, кароче чтоб поиграть надо станцевать с бубнами и орать до небес.
Молюсь всем богам чтобы это была правда.
ремейк бы первой части, чтобы была на уровне чело пука
Эх Классные игры были. Жаль, что третья часть так и не вышла. Я ещё помню, как пару лет назад ходило очень много слухов, что третью часть вот - вот анонсируют, что она скоро выйдет, что скоро будет трейлер. Гуляли какие арты, скриншоты и другие материалы. Потом всё как то затухло.
Давно пора.
Надеюсь это правда.
Слух к сожалению ничего не значит.