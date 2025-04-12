Новая игра по Prototype может быть в разработке

На фоне утечки подробностей о Call of Duty: Black Ops 7, один из участников закрытого тестирования неожиданно поделился информацией о другой игре — возможном возвращении Prototype.

По словам инсайдера Bigbyy, он мельком увидел материалы, связанные с новой частью Prototype, в которых фигурирует Алекс Мерсер — культовый протагонист оригинальной игры. Судя по описанию, геймплей будет сосредоточен на фирменной механике шейпшифтинга, а также возможности принимать облик других людей для скрытного проникновения в охраняемые зоны. Действие, как и раньше, развернётся в Нью-Йорке.

Пока неясно, идет ли речь о полноценной новой части или ремейке оригинала. Но сам факт упоминания Prototype спустя годы после последней игры вызывает неподдельный интерес — особенно на фоне возросшей популярности переизданий и возвращений культовых франшиз.

Официального подтверждения от издателей пока не поступало, но фанаты уже начинают надеяться на возвращение хаоса и свободы, которыми славилась серия.