Radical Entertainment перезапустила сайт, намекая на возможный ремастер Prototype

Студия Radical Entertainment, известная по серии игр Prototype, обновила свой веб-сайт, сменив название на New Radical Entertainment.
Это событие подогрело слухи о готовящемся ремастере Prototype, которые появлялись в сети в последние несколько месяцев. На обновленном сайте представлены старые проекты студии, включая Prototype и The Simpsons: Hit & Run.
Хотя официального анонса пока не последовало, сам факт перезапуска сайта и акцентирование внимания на классических играх многие фанаты восприняли как косвенное подтверждение разработки обновленных версий.
Хорошая была игра. Можно было прогуляться с любой девушкой по городу а потом отпустить её... Правда есть один нюанс...
Без мягкого приземления отпустить не получится)
Очень средненькая игра была, на самом деле. И дело даже не в графике, которая была архиубогая. А в общем техническом состоянии, запредельно отвратительном пк-порте, рваном и примитивном сюжете, никакущих героях. Прототип родился мёртвым. А обещаний сколько было...
Слишком хорошо чтобы быть правдой
и ничего из этого нет в продаже кроме Прототипа и то версия в стиме кривая
на прототип есть фиксы, на обе части, думал все знают про pcgamingwiki
Вот только пофиксить как минимум баги со звуком до сих пор так никому и не удалось. Это так, навскидку, что сходу вспомнилось.
Проходят месяцы, года, а слухи о prototype не исчезают никогда
чем ремастер Prototype разрабатывать лучше разрабатывали Prototype 3
Свидетели прототупе.
Больше похоже на попытку хайпануть на старом имени, не имея при этом ничего общего с ним, кроме несколько сотрудников.
Судя по всему, к этой студии Активижн даже никакого отношения не имеет.
минусы? если возродят прототип и симпсонов - да хоть ремей да хоть ремастер, будут одни +
напомню активижены сами всё просрали
права остались у издателей, на Халка тоже целая куча компаний владеет правами
Какой нахер ремастер? это игре нужен полноценный качественный ремейк обоих частей и продолжение! нахер ваше каловздутие! Нам нужен Прототип!!
круто, вот бы и Халка Альтимейт Дестракшен за одно, это батя Прототипа
The Simpsons: Hit & Run сделали они и протототайп? офигеть не знал. Буду рад ремастеру или ремейку того или другого.
и два Креша про мутанотов, и Халка две части, и Лицо со шрамом