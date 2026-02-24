ЧАТ ИГРЫ
Prototype 09.06.2009
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.8 4 792 оценки

Radical Entertainment перезапустила сайт, намекая на возможный ремастер Prototype

AceTheKing AceTheKing

Студия Radical Entertainment, известная по серии игр Prototype, обновила свой веб-сайт, сменив название на New Radical Entertainment.

Это событие подогрело слухи о готовящемся ремастере Prototype, которые появлялись в сети в последние несколько месяцев. На обновленном сайте представлены старые проекты студии, включая Prototype и The Simpsons: Hit & Run.

Хотя официального анонса пока не последовало, сам факт перезапуска сайта и акцентирование внимания на классических играх многие фанаты восприняли как косвенное подтверждение разработки обновленных версий.

Black3D

Хорошая была игра. Можно было прогуляться с любой девушкой по городу а потом отпустить её... Правда есть один нюанс...

vertehwost
Sweet Cake

Без мягкого приземления отпустить не получится)

CounterShade

Очень средненькая игра была, на самом деле. И дело даже не в графике, которая была архиубогая. А в общем техническом состоянии, запредельно отвратительном пк-порте, рваном и примитивном сюжете, никакущих героях. Прототип родился мёртвым. А обещаний сколько было...

Punisher1

Слишком хорошо чтобы быть правдой

AD010
Punisher1

и ничего из этого нет в продаже кроме Прототипа и то версия в стиме кривая

AD010 Punisher1

на прототип есть фиксы, на обе части, думал все знают про pcgamingwiki

CounterShade AD010

Вот только пофиксить как минимум баги со звуком до сих пор так никому и не удалось. Это так, навскидку, что сходу вспомнилось.

DreadfulLiam

Проходят месяцы, года, а слухи о prototype не исчезают никогда

Саори

чем ремастер Prototype разрабатывать лучше разрабатывали Prototype 3

MrDork

Свидетели прототупе.

Бэтмен из Блавикена

Больше похоже на попытку хайпануть на старом имени, не имея при этом ничего общего с ним, кроме несколько сотрудников.

Судя по всему, к этой студии Активижн даже никакого отношения не имеет.

jax baron

минусы? если возродят прототип и симпсонов - да хоть ремей да хоть ремастер, будут одни +

напомню активижены сами всё просрали

AD010 jax baron

права остались у издателей, на Халка тоже целая куча компаний владеет правами

simiola

Какой нахер ремастер? это игре нужен полноценный качественный ремейк обоих частей и продолжение! нахер ваше каловздутие! Нам нужен Прототип!!

AD010

круто, вот бы и Халка Альтимейт Дестракшен за одно, это батя Прототипа

The Simpsons: Hit & Run сделали они и протототайп? офигеть не знал. Буду рад ремастеру или ремейку того или другого.

AD010

и два Креша про мутанотов, и Халка две части, и Лицо со шрамом