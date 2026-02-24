Radical Entertainment перезапустила сайт, намекая на возможный ремастер Prototype

Студия Radical Entertainment, известная по серии игр Prototype, обновила свой веб-сайт, сменив название на New Radical Entertainment.

Это событие подогрело слухи о готовящемся ремастере Prototype, которые появлялись в сети в последние несколько месяцев. На обновленном сайте представлены старые проекты студии, включая Prototype и The Simpsons: Hit & Run.

Хотя официального анонса пока не последовало, сам факт перезапуска сайта и акцентирование внимания на классических играх многие фанаты восприняли как косвенное подтверждение разработки обновленных версий.