Prototype 09.06.2009
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.8 4 762 оценки

Слух: Prototype 3 в разработке, Мерсер снова в Нью-Йорке

TheSkoofLord TheSkoofLord

Культовая серия экшенов в открытом мире Prototype может триумфально вернуться. Новые слухи указывают на то, что Activision наконец-то работает над третьей частью, которая метит на PlayStation 5 и современное железо.

Волна обсуждений поднялась после ныне удаленного поста на Reddit от пользователя под ником Bigbyy. Этот инсайдер заслужил доверие сообщества после того, как точно предсказал несколько ключевых деталей Call of Duty: Black Ops 7 еще до их официального анонса. По словам Bigbyy, после слияния с Microsoft компания Activision заинтересована в оживлении своих классических франшиз, и Prototype занимает в этом списке приоритетное место.

Согласно утечке, действие Prototype 3 развернется в переосмысленном и высокодетализированном Нью-Йорке. Самое примечательное: сообщается, что в игру вернется Алекс Мерсер в качестве главного героя. После неоднозначного приема Джеймса Хеллера во второй части и превращения Мерсера в злодея, фанаты долгое время требовали возвращения или искупления оригинального антигероя.

В отчете утверждается, что в данный момент Activision проводит тестирования в фокус-группах. В игровой индустрии это обычно происходит на этапе, когда проект уже прошел раннюю стадию пре-продакшена и имеет либо играбельные вертикальные срезы, либо сформированное сюжетное ядро. Это может означать, что разработка Prototype 3 продвинулась гораздо дальше, чем можно было ожидать.

KoreanLoki

Это дерьмо еще до выхода первой састи проиграло инфеймосу, который тоже дерьмо. На что они рассчитывают ?

44
Eruannon

На пк аудиторию? Ибо игр инфамауса там нет, а прототип

7
WerGC

надеюсь не слух и игра выдет

20
CulturedOstron
11
Egik81

Учитывая какие игры сейчас выходят. Страшно за ещё одного представителя известной франшизы которую решили отдать на убой современному геймдеву.

10
Tom[Cat]

Хоть бы одна игра имела место в ДАГЕСТАНЕ.

9
K0t Felix

Так Мерсера Хелер же поглотил, во второй части, а потом высрал

5
Александр Карпинский

Да будет как с Алькатразом и Пророком в crysis 3, придумают что нибудь. Или полный перезапуск сделают

1
K0t Felix Александр Карпинский

Вот на перезапуск, тоже ставлю.

1
nanouser1234

ну ты думаешь алекса так легко убить? в первой части его кусочек ворона съела, и он из нее возродился, тут так же будет.

1
НЕЧТОжества

Да, если Алекс из куска плоти поглощенного вороной смог восстановиться, то и в случае чего из солдатика тоже сможет. Ну или события между первой и второй частью. Ждем.

3
nanouser1234

да, согласен, алекс это и есть вирус же.

НЕЧТОжества nanouser1234

Есть кстати каноничный комикс о событиях между первой и второй, в котором показано как Алекс решил превратиться из антигероя в злодея.

nanouser1234

щас набегут шизы инфеймоса, и будут говорить какая прототип помойка, а их игра шедевр.

3
KleptomaniacalAlbert

всегда удивлялся зачем вообще их сравнивают!?

2
saa0891

Было бы конечно очень классно получить новую часть только хотелось бы что то более проработанное на уровне Бэтмана с нормальными закрытыми локациями, что бы туда надо было незаметно проникать, опять же можно и стелс реализовать так как Мерсер мог поглощать любого нпс и превращаться в него [получал его навыки и зания] и можно очень классные мисси с подобными механиками придумать а то в оригинальных частях все это было очень просто и примитивно, нормальных локаций вообще не было.

2
CyberDark

Проходил в свое время первую часть. Вначале очень понравилась (веселый кровавый слэшер с фоновым сюжетом), но под конец задушнила однообразностью геймплея. Даже интересно посмотреть что она там на новый лад наваяют...

1
