Слух: Prototype 3 в разработке, Мерсер снова в Нью-Йорке

Культовая серия экшенов в открытом мире Prototype может триумфально вернуться. Новые слухи указывают на то, что Activision наконец-то работает над третьей частью, которая метит на PlayStation 5 и современное железо.

Волна обсуждений поднялась после ныне удаленного поста на Reddit от пользователя под ником Bigbyy. Этот инсайдер заслужил доверие сообщества после того, как точно предсказал несколько ключевых деталей Call of Duty: Black Ops 7 еще до их официального анонса. По словам Bigbyy, после слияния с Microsoft компания Activision заинтересована в оживлении своих классических франшиз, и Prototype занимает в этом списке приоритетное место.

Согласно утечке, действие Prototype 3 развернется в переосмысленном и высокодетализированном Нью-Йорке. Самое примечательное: сообщается, что в игру вернется Алекс Мерсер в качестве главного героя. После неоднозначного приема Джеймса Хеллера во второй части и превращения Мерсера в злодея, фанаты долгое время требовали возвращения или искупления оригинального антигероя.

В отчете утверждается, что в данный момент Activision проводит тестирования в фокус-группах. В игровой индустрии это обычно происходит на этапе, когда проект уже прошел раннюю стадию пре-продакшена и имеет либо играбельные вертикальные срезы, либо сформированное сюжетное ядро. Это может означать, что разработка Prototype 3 продвинулась гораздо дальше, чем можно было ожидать.