Prototype 09.06.2009
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.8 4 755 оценок

Windows Central: на данный момент у Microsoft нет планов на новые игры по франшизе Prototype

AceTheKing AceTheKing

Джез Корден, редактор издания Windows Central, поделился грустными новостями для фанатов франшизы Prototype.

Корден утверждает, что несмотря на то, что недавно игры серии Prototype получили загадочные обновления в Steam, у Microsoft на данный момент нет планов на выпуск новых проектов по франшизе. Корден уверен в своих источниках: по его словам, любой кто утверждает обратное, к сожалению явно дезинформирован.

Последняя часть в сети, Prototype 2, вышла в уже далёком 2012 году.

Комментарии:  4
agula98

Ну и хорошо, первые две части были убогим проходняком на фоне гениального infamous

selfreaver
вышла в уже далёком 2012 году.

И тут мне стало не по себе

Rio17

про неё сейчас почти никто и не вспомнит а ведь в 2009 году была хорошая задумка жаль конечно что вообще никаких движух по игре нет

Legend_of_the_Hero

Это печально. А я реально надеялся на недавних слухах, что будет хотя бы ремастер.

