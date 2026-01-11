Windows Central: на данный момент у Microsoft нет планов на новые игры по франшизе Prototype

Джез Корден, редактор издания Windows Central, поделился грустными новостями для фанатов франшизы Prototype.

Корден утверждает, что несмотря на то, что недавно игры серии Prototype получили загадочные обновления в Steam, у Microsoft на данный момент нет планов на выпуск новых проектов по франшизе. Корден уверен в своих источниках: по его словам, любой кто утверждает обратное, к сожалению явно дезинформирован.

Последняя часть в сети, Prototype 2, вышла в уже далёком 2012 году.