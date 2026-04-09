ИИ, который верит, что он человек: анонсировано приключение Prove You're Human

Издательство Black Tabby Publishing и студия sunset visitor представили Prove You’re Human — научно-фантастическое приключение для ПК, которое выйдет в Steam. Дата релиза пока не объявлена.
В центре сюжета — цифровая копия человека, которая убеждена, что она тоже является человеком. Игроку предстоит поставить это под сомнение, выполняя роль тестировщика и исследуя поведение искусственного интеллекта.
Создатели подчёркивают необычную концепцию проекта: вы разделены на два «я» — цифровое и физическое. Пока ваш реальный организм живёт в мире, о котором вы всегда мечтали, виртуальная копия пытается убедить всех в своей человечности.
Игровой процесс включает взаимодействие с ИИ по имени Меса, исследование виртуального пространства и решение необычных задач, включая CAPTCHA в игровом мире. Также предстоит общаться с сотрудниками, поддерживающими работу системы.
В финале игроку придётся сделать выбор — объединить две личности или навсегда отказаться от одной из них, что напрямую повлияет на исход истории.
Дамы и госпола, а вот И Скайнет)))))
Недавно запускал Steel Seed. В начаое игры Гг тоже не в курсе, что уже не человек.. ))
Норм игруха + полный дубляж.