ИИ, который верит, что он человек: анонсировано приключение Prove You're Human

Издательство Black Tabby Publishing и студия sunset visitor представили Prove You’re Human — научно-фантастическое приключение для ПК, которое выйдет в Steam. Дата релиза пока не объявлена.

В центре сюжета — цифровая копия человека, которая убеждена, что она тоже является человеком. Игроку предстоит поставить это под сомнение, выполняя роль тестировщика и исследуя поведение искусственного интеллекта.

Создатели подчёркивают необычную концепцию проекта: вы разделены на два «я» — цифровое и физическое. Пока ваш реальный организм живёт в мире, о котором вы всегда мечтали, виртуальная копия пытается убедить всех в своей человечности.

Игровой процесс включает взаимодействие с ИИ по имени Меса, исследование виртуального пространства и решение необычных задач, включая CAPTCHA в игровом мире. Также предстоит общаться с сотрудниками, поддерживающими работу системы.

В финале игроку придётся сделать выбор — объединить две личности или навсегда отказаться от одной из них, что напрямую повлияет на исход истории.