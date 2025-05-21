Началась запись на плейтест Provoron - игры о белой вороне, демонах и взрослении

Представьте себе воронёнка с белыми перьями по имени Анку, которого никто не принимает. Он будто бы лишний в этом мире, но всё равно идёт вперёд — чтобы найти друзей и остановить вторжение странных мелких чертей, которые всё крушат, вредничают и мешают жить. Этих проказников не видно никому, кроме него — и это делает жизнь Анку ещё тяжелее. Добро пожаловать в Provoron — трогательную и личную историю, которая выходит за рамки обычной инди-игры.

Над Provoron работает независимая разработчица Тара Кан. Ей 22, и она создает этот проект уже 7 лет — как своеобразное прощание с трудным детством. Говоря об игре, Тара отмечает:

Многие люди вспоминают этот период, как один из лучших в жизни. Но есть и те, для которых это время было очень непростым. Я создаю эту игру, чтобы поддержать их и показать, что они не одиноки.

Главный герой — ребёнок, который постепенно осознаёт, что мир вокруг него далёк от сказки. А трое подростков, встречающихся на пути, — это части самой Тары на разных этапах взросления. Они помогают герою понять, что с ним происходило, и, главное, — что он не один. В Provoron почти не говорят напрямую о боли, но она чувствуется между строк — в монологах, атмосфере и взгляде Анку на окружающий мир.

Сейчас можно зарегистрироваться на плейтест и добавить Provoron в список желаемого в Steam. Игра получит текстовую локализацию на русском, английском, китайском (упрощённом) и немецком языках. Следить за разработкой можно на YouTube-канале и в Telegram автора.