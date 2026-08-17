Нарисованное от руки приключение Provoron выходит сегодня в Steam

Независимая разработчица Tara Kan совместно с издательством Spaghetti Cat выпускает свой первый сольный проект Provoron. Релиз игры состоится сегодня, 17 августа, в 17:00 на ПК в Steam.

Provoron представляет собой нарисованное от руки приключение с элементами point-and-click, в основе которого лежит личная история автора о взрослении и столкновении ребенка с окружающим миром. Многие переживания и эмоции передаются через метафоры и необычные образы.

Главным героем выступает белый вороненок Анку, путешествующий по странному и тревожному миру. По мере прохождения ему предстоит принимать решения, разгадывать загадки и сталкиваться с персонажами, чьи намерения не всегда очевидны. Принятые решения способны повлиять на восприятие происходящего и дальнейшее развитие истории.

Центральными темами Provoron стали одиночество, чувство отчужденности и попытки найти свое место в мире. В полной версии игроков ждут три сюжетных акта и несколько концовок.

По словам Tara Kan, разработка проекта оказалась непростым и эмоциональным процессом, сопровождавшимся в том числе выгоранием. При этом автор отметила важную роль сообщества, которое поддерживало разработку обратной связью и предложениями.

На момент релиза Provoron получит субтитры на русском, английском, немецком и упрощенном китайском языках. Игра станет доступна в Steam сегодня в 17:00.