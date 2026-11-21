Создатели Psycho Dead назвали дату выхода survival horror от третьего лица — 15 апреля 2027 года. Игра рассказывает об Эликсии, девушке с психическими способностями, которая пытается выбраться из секретной лаборатории, заполненной чудовищами.
Героине предстоит исследовать научно-фантастические помещения, раскрыть причины ужасного инцидента и выжить среди опасностей, скрывающихся за каждым поворотом.
Эликсию преследуют смертельно опасные сталкеры, а её необычные способности станут важной частью побега.