Psycho Dead 2025 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, Инди, От третьего лица
5 6 оценок

Мрачный хоррор Psycho Dead выйдет не только на ПК, но и на PS5 - демо-версия уже доступна

butcher69 butcher69

MOON CATALYST объявила, что мрачный хоррор Psycho Dead выйдет не только на ПК (Steam), но и на PlayStation 5. Игроки уже могут опробовать бесплатную демо-версию на ПК, включающую вступительный сегмент продолжительностью около часа. В ней главная героиня, Эликсия, просыпается в секретной лаборатории и пытается вырваться на свободу, скрываясь от безжалостных преследователей.

Psycho Dead предлагает знакомый, но переосмысленный опыт survival horror. Игрокам предстоит исследовать научно-фантастический мир, наполненный опасностями и тайнами, использовать ограниченные ресурсы, решать головоломки и выбирать свой путь к выживанию — через бой или стелс.

Особое внимание уделено психическим способностям Эликсии. Она способна выпускать мощные энергетические взрывы, применять телекинез для манипуляций предметами, создавать защитные барьеры и даже вынуждать врагов взрываться под огромным давлением. Эти силы становятся важнейшим инструментом как в сражениях, так и при прохождении головоломок.

Главными противниками станут Преследователи — извращенные чудовища, порожденные зловещими экспериментами. Каждый из них обладает уникальными навыками, что делает столкновения с ними непредсказуемыми и напряженными.

Psycho Dead стремится объединить лучшие традиции жанра с новыми механиками, предлагая игрокам атмосферное приключение, где каждое решение может стать решающим. Полноценный релиз на PS5 и ПК состоится позже, а пока все желающие могут испытать первые ужасы игры в демо-версии.

11
6
Комментарии:  6
prorock

Какой-то Control у нас дома

2
darkfoxclock

Что то как то зомба пластмассово двигается, будто с похмелья

1
Haranis

Бег у героини конечно мда...

1
Lady_Leda

Когда-нибудь я доживу до того момента как волосы и плащи начнут учитывать модель оружия за спиной и перестанут сквозь них просвечивать, но чую это будет и не в ближайшие 10 лет еще.

1
Ди Гы

У нас отражения в играх были утеряны, теперь о них можно прочитать только в древних свитках...о чем речь!? :)

1
ant 36436

В новости стоило написать что это инди, а то от трейлера можно кофе захлебнуться.

Выглядит как Контрол курильщика, Killing Antidote намного перспективней.