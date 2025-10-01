Мрачный хоррор Psycho Dead выйдет не только на ПК, но и на PS5 - демо-версия уже доступна

MOON CATALYST объявила, что мрачный хоррор Psycho Dead выйдет не только на ПК (Steam), но и на PlayStation 5. Игроки уже могут опробовать бесплатную демо-версию на ПК, включающую вступительный сегмент продолжительностью около часа. В ней главная героиня, Эликсия, просыпается в секретной лаборатории и пытается вырваться на свободу, скрываясь от безжалостных преследователей.

Psycho Dead предлагает знакомый, но переосмысленный опыт survival horror. Игрокам предстоит исследовать научно-фантастический мир, наполненный опасностями и тайнами, использовать ограниченные ресурсы, решать головоломки и выбирать свой путь к выживанию — через бой или стелс.

Особое внимание уделено психическим способностям Эликсии. Она способна выпускать мощные энергетические взрывы, применять телекинез для манипуляций предметами, создавать защитные барьеры и даже вынуждать врагов взрываться под огромным давлением. Эти силы становятся важнейшим инструментом как в сражениях, так и при прохождении головоломок.

Главными противниками станут Преследователи — извращенные чудовища, порожденные зловещими экспериментами. Каждый из них обладает уникальными навыками, что делает столкновения с ними непредсказуемыми и напряженными.

Psycho Dead стремится объединить лучшие традиции жанра с новыми механиками, предлагая игрокам атмосферное приключение, где каждое решение может стать решающим. Полноценный релиз на PS5 и ПК состоится позже, а пока все желающие могут испытать первые ужасы игры в демо-версии.