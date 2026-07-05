Разработчики хоррора PSYCHO DEAD обновили демоверсию и показали трейлер

Независимая студия Moon Catalyst объявила о преодолении важной отметки: их грядущий научно-фантастический хоррор от третьего лица PSYCHO DEAD собрал более 40 тысяч добавлений в список желаемого в цифровом магазине Steam. Разработчики искренне поблагодарили сообщество за поддержку, отметив, что над проектом на протяжении последних трех лет трудится основная команда из менее чем пяти человек. В честь этого события авторы выпустили крупный патч для демоверсии под номером 3.0 и представили свежий геймплейный трейлер.

Сюжетная завязка этой мрачной истории рассказывает о загадочной девушке по имени Эликсия, обладающей мощными экстрасенсорными способностями. Главной героине необходимо во что бы то ни стало выбраться из секретной футуристической лаборатории, которая оказалась переполнена гротескными и опасными монстрами. Игровой процесс сочетает в себе исследование жутких коридоров научно-фантастического комплекса, решение загадок и выживание в условиях постоянной нехватки ресурсов.

Свежее обновление 3.0 кардинально преображает техническую и визуальную составляющую бесплатной демоверсии. Разработчики полностью переработали дизайн и модель главной героини, улучшили внешность других ключевых персонажей, обновили освещение на уровнях и переписали интерфейс игры. Кроме того, патч принес плавные анимации боя, более агрессивное поведение искусственного интеллекта врагов, поддержку японской локализации, ускоренную загрузку локаций и общую оптимизацию производительности.

На текущий момент проект официально создается для персональных компьютеров, где он выйдет в магазинах Steam и GOG, а также для домашней игровой консоли PlayStation. Разработчики пообещали постепенно расширять список доступных языков перевода и продолжать полировку всех систем, несмотря на скромные масштабы своей инди-студии. Полноценный релиз психологического триллера запланирован на зиму 2026 года.