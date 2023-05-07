Dark Panda и Equinox Games объявили о сотрудничестве в грядущей игре Psycho Fear, вдохновленное кинофраншизой Пила ©

Dark Panda и Equinox Games официально подписали соглашение о совместной разработке игры Psycho Fear. Партнерство направлено на объединение сильных сторон и опыта обеих компаний, чтобы предоставить игрокам по всему миру игровой опыт следующего уровня.

Psycho Fear — это душераздирающий хоррор на выживание, вдохновленный популярной кинофраншизой «Пила». В Psycho Fear игроки попали в ловушку и должны использовать свой ум и решимость, чтобы вырваться из когтей извращенного психопата и выжить. Со сложными головоломками, смертельными препятствиями и напряженной атмосферой эта игра доставляет нервные переживания, которыми можно наслаждаться в одиночку или с тремя игроками в кооперативном режиме.

Dark Panda работает над концепцией Psycho Fear с февраля 2022 года. Первоначальный пресс-релиз и тизер были выпущены 14 февраля 2023 года и демонстрируют захватывающую атмосферу и напряженный игровой процесс, которые ждут игроков.