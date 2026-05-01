Студия Double Fine намекнула на возможный ремейк 1 части Psychonauts

Студия Double Fine, которая стала частью Microsoft в 2019 году, отреагировала на просьбы фанатов о создании ремейка игры Psychonauts. Оригинальный платформер вышел в 2005 году и со временем обрел культовый статус. Недавно 1 из поклонников обратился к разработчикам в социальной сети X, попросив обновить 1 часть, используя графический стиль и ресурсы из Psychonauts 2, релиз которой состоялся в 2021 году.

Представители студии ответили пользователю, отметив свое согласие с этой идеей. В официальном сообщении говорится, что это день 1 признания того факта, что разработчики полностью разделяют мнение игроков. Создатели отметили, что подобный проект стал бы потрясающим опытом, и они с удовольствием взялись бы за него когда-нибудь в будущем.

В современную эпоху индустрия регулярно выпускает обновленные версии классических хитов, поэтому возвращение 1 части Psychonauts для современных платформ выглядит вполне возможным. Наличие уже готовых моделей персонажей и других графических материалов из 2 части могло бы существенно облегчить процесс разработки. На данный момент остается открытым вопрос о том, выберет ли Double Fine создание ремейка или предпочтет направить свои основные силы на разработку Psychonauts 3.