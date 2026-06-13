Double Fine и Ninja Theory оказались в числе возможных кандидатов на закрытие

На фоне слухов о масштабных сокращениях в Xbox аналитики пытаются предугадать, какие команды могут пострадать сильнее всего. По мнению главы Alinea Analytics Риса Эллиотта, в зоне риска находятся студии вроде Double Fine и Ninja Theory.

Ранее СМИ сообщили, что Xbox готовит новую волну сокращений, которая может затронуть не только сотрудников, но и целые студии. Дополнительные опасения вызвало недавнее обращение главы игрового подразделения Microsoft Аши Шармы, в котором она заявила о необходимости «перезагрузки» бизнеса.

Комментируя ситуацию, Эллиотт отметил, что наибольшие риски возникают для студий, чьи проекты получают высокие оценки критиков, но не показывают выдающихся коммерческих результатов.

«Это те команды, которые отлично выглядят с точки зрения престижа, но хуже — с точки зрения финансовых показателей», — считает аналитик.

В качестве примеров он привёл Double Fine и Ninja Theory, а также другие небольшие студии с сильной репутацией и талантливыми командами. По его словам, подобные коллективы бывает сложнее защитить во время пересмотра расходов.

При этом речь идёт исключительно о предположениях аналитика. Microsoft пока не подтверждала возможное закрытие каких-либо студий.

Ситуация выглядит особенно тревожной на фоне прошлогоднего решения Xbox закрыть Tango Gameworks, несмотря на успех Hi-Fi Rush. Что касается нынешних кандидатов, у Ninja Theory уже есть анонсированный проект Senua, тогда как дальнейшие планы Double Fine официально не раскрывались.