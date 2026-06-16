Фанаты призывают Nintendo спасти Double Fine от возможного закрытия

После слухов о том, что Double Fine может оказаться среди студий Xbox, находящихся под угрозой закрытия, в игровом сообществе началась кампания с призывами к Nintendo выкупить разработчиков Psychonauts.

Многие игроки считают, что Double Fine идеально вписалась бы в экосистему Nintendo благодаря своему уникальному стилю, ярким персонажам и любви к классическим платформерам. Некоторые журналисты и блогеры также отмечают, что игры студии по духу очень близки к проектам Nintendo.

Поводом для обсуждений стали сообщения о возможной реструктуризации Xbox, в рамках которой часть внутренних студий может получить шанс отделиться или найти нового владельца. На этом фоне поклонники начали активно продвигать идею о том, что именно Nintendo могла бы стать для Double Fine новым домом.

Впрочем, эксперты напоминают, что Nintendo крайне редко покупает студии без многолетней истории совместной работы. Поэтому пока разговоры о спасении Double Fine со стороны японской компании остаются скорее мечтой фанатов, чем реальным сценарием.