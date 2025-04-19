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Psychonauts 2 25.08.2021
Экшен, Адвенчура, Платформер
7.3 227 оценок

Крупная демонстрация полной русской локализации Psychonauts 2 в честь юбилея выхода первой игры

Юрий Тишанинов Юрий Тишанинов

Сегодня для фанатов серии игры Psychonauts юбилей - ровно 20 лет назад игра вышла на Xbox и весь мир впервые погрузился в увлекательные ПСИ-приключения Разпутина Аквато.

В честь этого знаменательного события объединение команд из Mechanics VoiceOver, Like a Dragon Kiwami и The Bullfinch Team решили продемонстрировать 20 минут геймплея с полной русской локализацией с первого технического теста.

Команды отмечают:

Важно! Это запись первого технического теста, поэтому:
- Звук — баланс голосов и эффектов слегка подкорректируем;
- Субтитры — в редких моментах есть рассинхрон, но к релизу всё подгоним под аудиодорожку.

Вместе с тем, судя по демонстрации, количество привлечённых к работе над проектом весьма и весьма немаленькое. Только в данном видео продемонстрировано 45 человек. А ведь персонажей в игре куда больше

Спойлер
  • Рина Чернышова - Лили Занотто
  • Анна Чинцова - Мия Воделло
  • Дмитрий Зубарев - Саша Найн
  • Алексей Щегорский - Тренер Морсо Олеандр, Калигосто Лобото
  • Дмитрий Рыбин - Разпутин Аквато, ПСИ-Король
  • Юлия Шишкина - Холлис Форсайт
  • Светлана Кузнецова - Администратор
  • Валерий Сторожик - Отто Менталлис
  • Екатерина Луценко - Шерри
  • Галина Беляева - Брианна
  • Наталия Максимова - Лорри
  • Константин Карасик - Эван
  • Олег Штигли - Тэд
  • Алексей Дик - Хокинс
  • Дмитрий Ермаков - Креншоу
  • Галина Масайкина - Крамер
  • Сергей Пономарёв - Чет, Бубны, Лесопильщик
  • Екатерина Дмитрова - Сэм
  • Юлия Самсонова - Гису
  • Ольга Чаплыгина - Лиззи
  • Максим Лукин - Моррис
  • Никита Прозоровский - Доктор Пот, Комптон Буль
  • Лариса Некипелова - Сестра Лимон
  • Пётр Коврижных - Медбрат Вишня, Червы
  • Денис Строев - Пациент на ЭКГ
  • Анастасия Лапина - Богатая мать
  • Артур Иванов - Богатый отец
  • Кристина Шерман - Сестра Колокол
  • Ольга Чаплыгина - Сестра Пластырь
  • Георгий Кармрян - Взволнованный мужчина
  • Лина Иванова - Взволнованная женщина
  • Наталья Казначеева - Работница кафетерия
  • Андрей Пирог - Трумэн Занотто
  • Дмитрий Филимонов - Форд Круллер
  • Александр Носков - Джаред
  • Мария Фортунатова - Донателла Аквато
  • Василий Титунин - Август Аквато
  • Елена Лунина - Миртала Аквато
  • Марина Бакина - Нона Аквато, Малигула
  • Светлана Ермакова - Фрэзи Аквато
  • Виталий Кашеваров - Дион Аквато
  • Олег Назаров - Боб Занотто
  • Вероника Саркисова - Мотылёк, Сьюзан
  • Людмила Ильина - Касси О'Пея
  • Михаил Кшиштовский - Адам, Гристоль Малик

Чтобы успокоить жаждущих фанатов, в комментариях группы отмечают, что ориентировочный срок выхода локализации в этом году.

29
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex40001

очень плохо переделывайте и голоса подобраны так себе

15
Олег Дудин

Отличная новость. Приятно играть в игру с качественной озвучкой и локализацией.

5
Lyс

Как раз играю. Хуже первой конечно. Все ещё оригинальный визуал и концепт, смотрится красивой, играть все ещё интересно, но половину внутренних миров будто нейронки придумали - они странные, но безыдейные; непотребщины всякой впихнули типа рыгания и блевания, которая даже в сауз-парке лишняя, не говоря уж о психонавтах, и о повестке не забыли... Прогнулась. А ведь студия славилась самобытностью

4
Пользователь ВКонтакте

Жду не дождусь! // Максим Назаров

2