Крупная демонстрация полной русской локализации Psychonauts 2 в честь юбилея выхода первой игры

Сегодня для фанатов серии игры Psychonauts юбилей - ровно 20 лет назад игра вышла на Xbox и весь мир впервые погрузился в увлекательные ПСИ-приключения Разпутина Аквато.
В честь этого знаменательного события объединение команд из Mechanics VoiceOver, Like a Dragon Kiwami и The Bullfinch Team решили продемонстрировать 20 минут геймплея с полной русской локализацией с первого технического теста.
Команды отмечают:
Важно! Это запись первого технического теста, поэтому:
- Звук — баланс голосов и эффектов слегка подкорректируем;
- Субтитры — в редких моментах есть рассинхрон, но к релизу всё подгоним под аудиодорожку.
Вместе с тем, судя по демонстрации, количество привлечённых к работе над проектом весьма и весьма немаленькое. Только в данном видео продемонстрировано 45 человек. А ведь персонажей в игре куда больше
- Рина Чернышова - Лили Занотто
- Анна Чинцова - Мия Воделло
- Дмитрий Зубарев - Саша Найн
- Алексей Щегорский - Тренер Морсо Олеандр, Калигосто Лобото
- Дмитрий Рыбин - Разпутин Аквато, ПСИ-Король
- Юлия Шишкина - Холлис Форсайт
- Светлана Кузнецова - Администратор
- Валерий Сторожик - Отто Менталлис
- Екатерина Луценко - Шерри
- Галина Беляева - Брианна
- Наталия Максимова - Лорри
- Константин Карасик - Эван
- Олег Штигли - Тэд
- Алексей Дик - Хокинс
- Дмитрий Ермаков - Креншоу
- Галина Масайкина - Крамер
- Сергей Пономарёв - Чет, Бубны, Лесопильщик
- Екатерина Дмитрова - Сэм
- Юлия Самсонова - Гису
- Ольга Чаплыгина - Лиззи
- Максим Лукин - Моррис
- Никита Прозоровский - Доктор Пот, Комптон Буль
- Лариса Некипелова - Сестра Лимон
- Пётр Коврижных - Медбрат Вишня, Червы
- Денис Строев - Пациент на ЭКГ
- Анастасия Лапина - Богатая мать
- Артур Иванов - Богатый отец
- Кристина Шерман - Сестра Колокол
- Ольга Чаплыгина - Сестра Пластырь
- Георгий Кармрян - Взволнованный мужчина
- Лина Иванова - Взволнованная женщина
- Наталья Казначеева - Работница кафетерия
- Андрей Пирог - Трумэн Занотто
- Дмитрий Филимонов - Форд Круллер
- Александр Носков - Джаред
- Мария Фортунатова - Донателла Аквато
- Василий Титунин - Август Аквато
- Елена Лунина - Миртала Аквато
- Марина Бакина - Нона Аквато, Малигула
- Светлана Ермакова - Фрэзи Аквато
- Виталий Кашеваров - Дион Аквато
- Олег Назаров - Боб Занотто
- Вероника Саркисова - Мотылёк, Сьюзан
- Людмила Ильина - Касси О'Пея
- Михаил Кшиштовский - Адам, Гристоль Малик
Чтобы успокоить жаждущих фанатов, в комментариях группы отмечают, что ориентировочный срок выхода локализации в этом году.
очень плохо переделывайте и голоса подобраны так себе
Отличная новость. Приятно играть в игру с качественной озвучкой и локализацией.
Как раз играю. Хуже первой конечно. Все ещё оригинальный визуал и концепт, смотрится красивой, играть все ещё интересно, но половину внутренних миров будто нейронки придумали - они странные, но безыдейные; непотребщины всякой впихнули типа рыгания и блевания, которая даже в сауз-парке лишняя, не говоря уж о психонавтах, и о повестке не забыли... Прогнулась. А ведь студия славилась самобытностью
Жду не дождусь! // Максим Назаров