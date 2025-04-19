Крупная демонстрация полной русской локализации Psychonauts 2 в честь юбилея выхода первой игры

Сегодня для фанатов серии игры Psychonauts юбилей - ровно 20 лет назад игра вышла на Xbox и весь мир впервые погрузился в увлекательные ПСИ-приключения Разпутина Аквато.

В честь этого знаменательного события объединение команд из Mechanics VoiceOver, Like a Dragon Kiwami и The Bullfinch Team решили продемонстрировать 20 минут геймплея с полной русской локализацией с первого технического теста.

Команды отмечают:

Важно! Это запись первого технического теста, поэтому:

- Звук — баланс голосов и эффектов слегка подкорректируем;

- Субтитры — в редких моментах есть рассинхрон, но к релизу всё подгоним под аудиодорожку.

Вместе с тем, судя по демонстрации, количество привлечённых к работе над проектом весьма и весьма немаленькое. Только в данном видео продемонстрировано 45 человек. А ведь персонажей в игре куда больше

Спойлер

Рина Чернышова - Лили Занотто

Анна Чинцова - Мия Воделло

Дмитрий Зубарев - Саша Найн

Алексей Щегорский - Тренер Морсо Олеандр, Калигосто Лобото

Дмитрий Рыбин - Разпутин Аквато, ПСИ-Король

Юлия Шишкина - Холлис Форсайт

Светлана Кузнецова - Администратор

Валерий Сторожик - Отто Менталлис

Екатерина Луценко - Шерри

Галина Беляева - Брианна

Наталия Максимова - Лорри

Константин Карасик - Эван

Олег Штигли - Тэд

Алексей Дик - Хокинс

Дмитрий Ермаков - Креншоу

Галина Масайкина - Крамер

Сергей Пономарёв - Чет, Бубны, Лесопильщик

Екатерина Дмитрова - Сэм

Юлия Самсонова - Гису

Ольга Чаплыгина - Лиззи

Максим Лукин - Моррис

Никита Прозоровский - Доктор Пот, Комптон Буль

Лариса Некипелова - Сестра Лимон

Пётр Коврижных - Медбрат Вишня, Червы

Денис Строев - Пациент на ЭКГ

Анастасия Лапина - Богатая мать

Артур Иванов - Богатый отец

Кристина Шерман - Сестра Колокол

Ольга Чаплыгина - Сестра Пластырь

Георгий Кармрян - Взволнованный мужчина

Лина Иванова - Взволнованная женщина

Наталья Казначеева - Работница кафетерия

Андрей Пирог - Трумэн Занотто

Дмитрий Филимонов - Форд Круллер

Александр Носков - Джаред

Мария Фортунатова - Донателла Аквато

Василий Титунин - Август Аквато

Елена Лунина - Миртала Аквато

Марина Бакина - Нона Аквато, Малигула

Светлана Ермакова - Фрэзи Аквато

Виталий Кашеваров - Дион Аквато

Олег Назаров - Боб Занотто

Вероника Саркисова - Мотылёк, Сьюзан

Людмила Ильина - Касси О'Пея

Михаил Кшиштовский - Адам, Гристоль Малик

Чтобы успокоить жаждущих фанатов, в комментариях группы отмечают, что ориентировочный срок выхода локализации в этом году.