Mechanics VoiceOver представила трейлер грядущей локализации Psychonauts 2 и поделилась положением дел в проекте

В череде новостей с онлайн-фестиваля команды Mechanics VoiceOver под названием "МехФест" был представлен трейлер к полной русской локализации Psychonauts 2 (произведённый совместно с The Bullfinch Team и Like a Dragon Kiwami), которую столь сильно ждут фанаты игры.
В ролике раскрывается небольшая история одной из ключевых фигур в сюжете — Форда Круллера — сразу после отлёта психонавтов из лагеря «Шепчущий камень» в финале первой части игры.
Предвидя вопросы фанатов о дате выхода, команда рекомендует досмотреть ролик до конца, чтобы получить столь желанный ответ. С вероятностью в 99,9% именно этот проект станет следующим нашим релизом. После альфа-теста звукорежиссёр вновь вернулась к работе, исправила бо́льшую часть обнаруженных проблем и теперь ждёт правки от актёров. Дальше будет финальное (как мы надеемся) тестирование и затем релиз.
Приятного просмотра и до встречи в следующем посте для фанатов другой немалоизвестной вселенной ;)
Я думал, уже давно готова озвучка. Хорошо если года два назад уже были какие-то видосы с дубляжом, а оно вон что... Пилят ещё.
Очень ждем.