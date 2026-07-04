Mechanics VoiceOver представила трейлер грядущей локализации Psychonauts 2 и поделилась положением дел в проекте

В череде новостей с онлайн-фестиваля команды Mechanics VoiceOver под названием "МехФест" был представлен трейлер к полной русской локализации Psychonauts 2 (произведённый совместно с The Bullfinch Team и Like a Dragon Kiwami), которую столь сильно ждут фанаты игры.

В ролике раскрывается небольшая история одной из ключевых фигур в сюжете — Форда Круллера — сразу после отлёта психонавтов из лагеря «Шепчущий камень» в финале первой части игры.

Предвидя вопросы фанатов о дате выхода, команда рекомендует досмотреть ролик до конца, чтобы получить столь желанный ответ. С вероятностью в 99,9% именно этот проект станет следующим нашим релизом. После альфа-теста звукорежиссёр вновь вернулась к работе, исправила бо́льшую часть обнаруженных проблем и теперь ждёт правки от актёров. Дальше будет финальное (как мы надеемся) тестирование и затем релиз.

Приятного просмотра и до встречи в следующем посте для фанатов другой немалоизвестной вселенной ;)