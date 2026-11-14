Полная русская локализация Psychonauts 2 дождалась часа своего релиза

Для тех кто верил, ждал и надеялся: объединение команд The Bullfinch Team, Like a Dragon Kiwami и Mechanics VoiceOver "с огромной радостью на сердце и большим облегчением на душе" выпустило в свет неофициальную полную русскую локализацию игры Psychonauts 2 ("Психонавты 2").
Теперь долгие месяцы кропотливой работы 131 человека доступны на ПК-устройствах любого желающего:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ ЛОКАЛИЗАЦИИ
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РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА
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The Bullfinch Team:
- Юрий Тишанинов
Like a Dragon Kiwami:
- • Victor Veles
Mechanics VoiceOver:
- spider91
- Екатерина Дмитрова
- Юрий Тишанинов
ТЕКСТОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
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[ПЕРЕВОДЧИКИ]
The Bullfinch Team:
- Юрий Тишанинов
- Дарья Истифорова
- Светлана Ермакова
- Иван Горин
- Диана Спиридонова
- Кристина Миронова
- Ирина Зарубина
- Даниил Орлов
- Степан Беляев
- Олег Алиев
- Лина Яхина
Like a Dragon Kiwami:
- Victor Veles
- Tinuviel Kaoru
- Артём Шаманов (Torukia)
- Марина Голяева
- Eddie Riggs
- Вера Садыкова
- Сали Хабиб
- Гоша "Kudryashok" Истомин
[РЕДАКТОРЫ]
The Bullfinch Team:
- Юрий Тишанинов
- Дарья Истифорова
Like a Dragon Kiwami:
- Victor Veles
[АВТОРЫ СИНХРОННОГО ТЕКСТА]
The Bullfinch Team:
- Юрий Тишанинов
- Дарья Истифорова
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
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The Bullfinch Team
[РУКОВОДИТЕЛЬ И КОНСУЛЬТАНТ]
• Юрий Тишанинов
[ХУДОЖНИКИ ПО ТЕКСТУРАМ]
- Павел Виндец
- Юрий Тишанинов
- Антон Лесничин
- Елизавета Никулина
- Светлана Ермакова
- Михаил Сергеев
- Иван Горин
- Анна Персиянова
- Роман Нимяев
- Софья Старенкова
- Диана Спиридонова
- Лина Яхина
- Даниил Кузнецов
[3D-ХУДОЖНИКИ]
- Даниил Кузнецов
- Влад Квилл
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВИДЕОРЯДА
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The Bullfinch Team
[МОНТАЖЁРЫ И ХУДОЖНИКИ]
- Павел Виндец
- Светлана Ермакова
- Глеб Гавриков
[КОНСУЛЬТАНТ]
- Юрий Тишанинов
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
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[СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИГРОВЫМ РЕСУРСАМ]
- spider91
- cfif31
- Даниил Кузнецов
- Александр Киселев
ОЗВУЧИВАНИЕ
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[ОРГАНИЗАТОРЫ СТУДИЙНОЙ ЗАПИСИ]
- RavenCat / Виктор Ворон
- GOOD PEOPLE / Сергей Мартынов
- Kansai / Никита Красильников
[РЕЖИССЁРЫ]
- Екатерина Дмитрова
- Сергей Хогарт
- Дмитрий Рыбин
- Сергей Мартынов
- Никита Красильников
---— МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ -----
["ГРУЛОВИЯ!"]
- Переводчик – Tinuviel Kaoru
- Исполнители – Алина "Alinka" Гурская, Екатерина Дмитрова, Регина Ройз
- Сведение – Екатерина Дмитрова
["ЁЛЫ-ПОЛЫ" - "ЗДРАВСТВУЙ, А ВОТ И Я"]
- Переводчик – Tinuviel Kaoru
- Исполнитель – Виталий Кашеваров
- Сведение – Виталий Кашеваров
["ЁЛЫ-ПОЛЫ" - "ТЯНЕШЬ ВНИЗ"]
- Переводчик – gwynienne
- Исполнитель – Виталий Кашеваров
- Сведение – Виталий Кашеваров
["ПЕСНЯ ПСИ-КОРОЛЯ"]
- Переводчик – Tinuviel Kaoru
- Исполнитель – Дмитрий Рыбин
- Сведение – Дмитрий Рыбин
Mechanics VoiceOver
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[СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СВЕДЕНИЮ ЗВУКА]
- Екатерина Дмитрова
- Виталий Кашеваров
- Сергей Коптин
- Павел Артемьев
- Софья Ефимова
- Роман Кузнецов
---— АКТЁРСКИЙ СОСТАВ —---
- Дмитрий Рыбин – Разпутин Аквато, Хельмут Фуллбеар, Архетип Раза
- Олег Назаров – Боб Занотто
- Людмила Ильина – Касси О'Пея, Ведьма, Госпожа Карповна
- Никита Прозоровский – Комптон Буль, Доктор Пот, Змей-полицейский, Ларри, Микроб-промоутер
- Валерий Сторожик – Отто Менталлис
- Андрей Пирог – Трумэн Занотто
- Дмитрий Филимонов – Форд Круллер
- Алексей Щегорский – Калигосто Лобото, Тренер Морсо Олеандр
- Анна Чинцова – Мия Воделло
- Дмитрий Зубарев – Саша Найн
- Юлия Шишкина – Холлис Форсайт
- Михаил Кшиштовский – Ник Джонсмит, Адам, Гристоль Малик
- Рина Чернышова – Лили Занотто
- Василий Титунин – Август Аквато
- Виталий Кашеваров – Дион Аквато
- Мария Фортунатова – Донателла Аквато, Женщина в очереди, Сестра Пилюлинко
- Рута Хэмвалл – Квипи Аквато
- Елена Лунина – Миртала Аквато, Уитлатч
- Марина Бакина – Нона Аквато, Лукреция Макс / Малигула
- Светлана Ермакова – Фрэзи Аквато
- Юлия Самсонова – Гису
- Ольга Чаплыгина – Лиззи, Игрок (ж), Панда с рынка, Сестра Пластырь
- Максим Лукин – Моррис
- Мария Примпе – Норма
- Екатерина Дмитрова – Сэм, Бухгалтер 2, Слон-полицейский, Сотрудница Мозговины 2, Трефы, Фанат 2
- Светлана Кузнецова – Администратор, Владычица Озера, Голос Груловии
- Наталья Казначеева – Арбуз, Больничный диктор, Госпожа Сюань, Работница кафетерия
- Олег Зима – Бармен, Свинорезка
- Ангелина Райт – Бигелоу, Улей
- Анна Гулбис (frozzyaka) – Бобби, Лёгкое змееравнение, Микроб-гигант
- Анастасия Лапина – Богатая мать, Микроб-ребёнок
- Артур Иванов – Богатый отец, Магнитодил, Микроб-грубиян
- Галина Беляева – Брианна, Мальчик на лошадке, Фанат 1
- Сергей Пономарёв – Бубны, Лесопильщик, Ролик-пасхалка, Чет
- Дмитрий Овчинников (KinoKiller) – Бухгалтер 1, Микроб-крановщик 2
- Александр Петров – Бухгалтер 3, Микроб-крановщик 3
- Лина Иванова – Взволнованная женщина, Конус и Цилиндр
- Георгий Кармрян – Взволнованный мужчина, Микроб-мужчина, Пациент-скелет
- Александр Новиков – Волшебник, Гзар Теодор
- Василий Бейнарович (faust21century) – Галантный череп
- Ангелина Гундорина – Герда, Микроб-строитель 3, Террил
- Ольга Зубкова – Гзарица, Доктор Пики, Помощник Библиотекаря
- Виталий Казунов – Гоблин с зонтиком
- Дмитрий Полонский – Микроб-интеллигент
- Лариса Некипелова – Госпожа И, Котлендер, Сестра Лимон, Тиа-растение
- Роман Волков – Дастин
- Александр Носков – Джаред, Микроб-парнишка, Схема сердца
- Наталия Максимова – Диктор, Лори
- Иван Калинин – Динозавр, Микроб-оператор, Мужчина в очереди
- Денис Строев – Доктор Трефы, Пациент на ЭКГ
- Александр Кропачев (Кроп) – Дракон
- Алексей Дик – Древоруб, Пожилой пациент, Хокинс
- Екатерина Луценко – Дрон, Шерри
- Артур Кутахов (AKR) – Дурачок
- Андрей Маслов – Жуткий пациент
- Алексей Стоун – Зубная фея
- Александр Коврижных – Игрок (м), Манекен, Микроб-папа, Молодой пациент, Пациент-фишка
- Анастасия Филимонова – Ким
- Сергей Таран – Клубника
- Леонид Макаров – Колин
- Геннадий Новиков – Король-Рыбак, Микроб-прораб, Оператор, Схема мозга
- Иван Савоськин – Котемотик, Микроб-крановщик 1, Слинки
- Кристина Шерман – Кошка с рынка, Лили в сознании Боба, Пики, Сестра Колокол
- Галина Масайкина – Крамер
- Дмитрий Ермаков – Креншоу, Фанат 3
- Дмитрий Поляновский – Крупье, Помощник, Шекспир
- Александр Груздев – Ланс
- Михаил Тихонов – Лук
- Андрей Бархударов – Лягриль, Черепаха-полицейский
- Пётр Коврижных – Медбрат Вишня, Микроб-строитель 2, Пропагандовод, Рыцарь, Червы
- Данил Щебланов – Микроб-лентяй, Форрест
- Инна Королёва – Микроб-лифтёр, Пэм
- Екатерина Вдовик – Микроб-скейтер
- Бэбэй – Микроб-строитель 1, Сфера
- Дарья Эдрей – Молекула
- Вероника Саркисова – Мотылёк, Сьюзан, Трудное змееравнение, Хлеб
- Ирина Киреева – Песочные часы, Ребёнок в очереди
- Елена Ефремова – Пинки, Сотрудница Мозговины 3
- Иван Жарков – Пират
- Валерий Козлов – Потерявшийся ребёнок
- Александр Лялин (Псовский диктор) – Пугало
- Марина "Tama_Mama" – Рыбий скелет
- Мария Овчинникова – Свинина
- Алина "Alinka" Гурская – Сестра Кубик, Яйцо
- Павел Виндец – Сотрудник Мозговины 1
- Дарья Гзюнова – Сотрудница Мозговины 1, Микроб-барышня
- Юрий Тишанинов – Сотрудник Мозговины 2, Цензор
- Илья Алексеев – Сотрудник Мозговины 3
- Евгений Иванов – Судья
- Олег Штигли – Тэд
- Сергей Чихачёв – Фрэнк
- Константин Карасик – Эван
Вы самолично сможете узрет