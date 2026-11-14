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Psychonauts 2 25.08.2021
Экшен, Адвенчура, Платформер
7.2 251 оценка

Полная русская локализация Psychonauts 2 дождалась часа своего релиза

Юрий Тишанинов Юрий Тишанинов

Для тех кто верил, ждал и надеялся: объединение команд The Bullfinch Team, Like a Dragon Kiwami и Mechanics VoiceOver "с огромной радостью на сердце и большим облегчением на душе" выпустило в свет неофициальную полную русскую локализацию игры Psychonauts 2 ("Психонавты 2").

Psychonauts 2 "Русификатор текста, звука и визуала" [v.1.0] {The Bullfinch Team, Like a Dragon Kiwami, R.G. MVO}

Теперь долгие месяцы кропотливой работы 131 человека доступны на ПК-устройствах любого желающего:

Спойлер

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ ЛОКАЛИЗАЦИИ

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РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА

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The Bullfinch Team:

  • Юрий Тишанинов

Like a Dragon Kiwami:

  • • Victor Veles

Mechanics VoiceOver:

  • spider91
  • Екатерина Дмитрова
  • Юрий Тишанинов

ТЕКСТОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

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[ПЕРЕВОДЧИКИ]

The Bullfinch Team:

  • Юрий Тишанинов
  • Дарья Истифорова
  • Светлана Ермакова
  • Иван Горин
  • Диана Спиридонова
  • Кристина Миронова
  • Ирина Зарубина
  • Даниил Орлов
  • Степан Беляев
  • Олег Алиев
  • Лина Яхина

Like a Dragon Kiwami:

  • Victor Veles
  • Tinuviel Kaoru
  • Артём Шаманов (Torukia)
  • Марина Голяева
  • Eddie Riggs
  • Вера Садыкова
  • Сали Хабиб
  • Гоша "Kudryashok" Истомин

[РЕДАКТОРЫ]

The Bullfinch Team:

  • Юрий Тишанинов
  • Дарья Истифорова

Like a Dragon Kiwami:

  • Victor Veles

[АВТОРЫ СИНХРОННОГО ТЕКСТА]

The Bullfinch Team:

  • Юрий Тишанинов
  • Дарья Истифорова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

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The Bullfinch Team

[РУКОВОДИТЕЛЬ И КОНСУЛЬТАНТ]

• Юрий Тишанинов

[ХУДОЖНИКИ ПО ТЕКСТУРАМ]

  • Павел Виндец
  • Юрий Тишанинов
  • Антон Лесничин
  • Елизавета Никулина
  • Светлана Ермакова
  • Михаил Сергеев
  • Иван Горин
  • Анна Персиянова
  • Роман Нимяев
  • Софья Старенкова
  • Диана Спиридонова
  • Лина Яхина
  • Даниил Кузнецов

[3D-ХУДОЖНИКИ]

  • Даниил Кузнецов
  • Влад Квилл

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВИДЕОРЯДА

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The Bullfinch Team

[МОНТАЖЁРЫ И ХУДОЖНИКИ]

  • Павел Виндец
  • Светлана Ермакова
  • Глеб Гавриков

[КОНСУЛЬТАНТ]

  • Юрий Тишанинов

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

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[СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИГРОВЫМ РЕСУРСАМ]

  • spider91
  • cfif31
  • Даниил Кузнецов
  • Александр Киселев

ОЗВУЧИВАНИЕ

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[ОРГАНИЗАТОРЫ СТУДИЙНОЙ ЗАПИСИ]

  • RavenCat / Виктор Ворон
  • GOOD PEOPLE / Сергей Мартынов
  • Kansai / Никита Красильников

[РЕЖИССЁРЫ]

  • Екатерина Дмитрова
  • Сергей Хогарт
  • Дмитрий Рыбин
  • Сергей Мартынов
  • Никита Красильников

---— МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ -----

["ГРУЛОВИЯ!"]

  • Переводчик – Tinuviel Kaoru
  • Исполнители – Алина "Alinka" Гурская, Екатерина Дмитрова, Регина Ройз
  • Сведение – Екатерина Дмитрова

["ЁЛЫ-ПОЛЫ" - "ЗДРАВСТВУЙ, А ВОТ И Я"]

  • Переводчик – Tinuviel Kaoru
  • Исполнитель – Виталий Кашеваров
  • Сведение – Виталий Кашеваров

["ЁЛЫ-ПОЛЫ" - "ТЯНЕШЬ ВНИЗ"]

  • Переводчик – gwynienne
  • Исполнитель – Виталий Кашеваров
  • Сведение – Виталий Кашеваров

["ПЕСНЯ ПСИ-КОРОЛЯ"]

  • Переводчик – Tinuviel Kaoru
  • Исполнитель – Дмитрий Рыбин
  • Сведение – Дмитрий Рыбин

Mechanics VoiceOver

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[СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СВЕДЕНИЮ ЗВУКА]

  • Екатерина Дмитрова
  • Виталий Кашеваров
  • Сергей Коптин
  • Павел Артемьев
  • Софья Ефимова
  • Роман Кузнецов

---— АКТЁРСКИЙ СОСТАВ —---

  • Дмитрий Рыбин – Разпутин Аквато, Хельмут Фуллбеар, Архетип Раза
  • Олег Назаров – Боб Занотто
  • Людмила Ильина – Касси О'Пея, Ведьма, Госпожа Карповна
  • Никита Прозоровский – Комптон Буль, Доктор Пот, Змей-полицейский, Ларри, Микроб-промоутер
  • Валерий Сторожик – Отто Менталлис
  • Андрей Пирог – Трумэн Занотто
  • Дмитрий Филимонов – Форд Круллер
  • Алексей Щегорский – Калигосто Лобото, Тренер Морсо Олеандр
  • Анна Чинцова – Мия Воделло
  • Дмитрий Зубарев – Саша Найн
  • Юлия Шишкина – Холлис Форсайт
  • Михаил Кшиштовский – Ник Джонсмит, Адам, Гристоль Малик
  • Рина Чернышова – Лили Занотто
  • Василий Титунин – Август Аквато
  • Виталий Кашеваров – Дион Аквато
  • Мария Фортунатова – Донателла Аквато, Женщина в очереди, Сестра Пилюлинко
  • Рута Хэмвалл – Квипи Аквато
  • Елена Лунина – Миртала Аквато, Уитлатч
  • Марина Бакина – Нона Аквато, Лукреция Макс / Малигула
  • Светлана Ермакова – Фрэзи Аквато
  • Юлия Самсонова – Гису
  • Ольга Чаплыгина – Лиззи, Игрок (ж), Панда с рынка, Сестра Пластырь
  • Максим Лукин – Моррис
  • Мария Примпе – Норма
  • Екатерина Дмитрова – Сэм, Бухгалтер 2, Слон-полицейский, Сотрудница Мозговины 2, Трефы, Фанат 2
  • Светлана Кузнецова – Администратор, Владычица Озера, Голос Груловии
  • Наталья Казначеева – Арбуз, Больничный диктор, Госпожа Сюань, Работница кафетерия
  • Олег Зима – Бармен, Свинорезка
  • Ангелина Райт – Бигелоу, Улей
  • Анна Гулбис (frozzyaka) – Бобби, Лёгкое змееравнение, Микроб-гигант
  • Анастасия Лапина – Богатая мать, Микроб-ребёнок
  • Артур Иванов – Богатый отец, Магнитодил, Микроб-грубиян
  • Галина Беляева – Брианна, Мальчик на лошадке, Фанат 1
  • Сергей Пономарёв – Бубны, Лесопильщик, Ролик-пасхалка, Чет
  • Дмитрий Овчинников (KinoKiller) – Бухгалтер 1, Микроб-крановщик 2
  • Александр Петров – Бухгалтер 3, Микроб-крановщик 3
  • Лина Иванова – Взволнованная женщина, Конус и Цилиндр
  • Георгий Кармрян – Взволнованный мужчина, Микроб-мужчина, Пациент-скелет
  • Александр Новиков – Волшебник, Гзар Теодор
  • Василий Бейнарович (faust21century) – Галантный череп
  • Ангелина Гундорина – Герда, Микроб-строитель 3, Террил
  • Ольга Зубкова – Гзарица, Доктор Пики, Помощник Библиотекаря
  • Виталий Казунов – Гоблин с зонтиком
  • Дмитрий Полонский – Микроб-интеллигент
  • Лариса Некипелова – Госпожа И, Котлендер, Сестра Лимон, Тиа-растение
  • Роман Волков – Дастин
  • Александр Носков – Джаред, Микроб-парнишка, Схема сердца
  • Наталия Максимова – Диктор, Лори
  • Иван Калинин – Динозавр, Микроб-оператор, Мужчина в очереди
  • Денис Строев – Доктор Трефы, Пациент на ЭКГ
  • Александр Кропачев (Кроп) – Дракон
  • Алексей Дик – Древоруб, Пожилой пациент, Хокинс
  • Екатерина Луценко – Дрон, Шерри
  • Артур Кутахов (AKR) – Дурачок
  • Андрей Маслов – Жуткий пациент
  • Алексей Стоун – Зубная фея
  • Александр Коврижных – Игрок (м), Манекен, Микроб-папа, Молодой пациент, Пациент-фишка
  • Анастасия Филимонова – Ким
  • Сергей Таран – Клубника
  • Леонид Макаров – Колин
  • Геннадий Новиков – Король-Рыбак, Микроб-прораб, Оператор, Схема мозга
  • Иван Савоськин – Котемотик, Микроб-крановщик 1, Слинки
  • Кристина Шерман – Кошка с рынка, Лили в сознании Боба, Пики, Сестра Колокол
  • Галина Масайкина – Крамер
  • Дмитрий Ермаков – Креншоу, Фанат 3
  • Дмитрий Поляновский – Крупье, Помощник, Шекспир
  • Александр Груздев – Ланс
  • Михаил Тихонов – Лук
  • Андрей Бархударов – Лягриль, Черепаха-полицейский
  • Пётр Коврижных – Медбрат Вишня, Микроб-строитель 2, Пропагандовод, Рыцарь, Червы
  • Данил Щебланов – Микроб-лентяй, Форрест
  • Инна Королёва – Микроб-лифтёр, Пэм
  • Екатерина Вдовик – Микроб-скейтер
  • Бэбэй – Микроб-строитель 1, Сфера
  • Дарья Эдрей – Молекула
  • Вероника Саркисова – Мотылёк, Сьюзан, Трудное змееравнение, Хлеб
  • Ирина Киреева – Песочные часы, Ребёнок в очереди
  • Елена Ефремова – Пинки, Сотрудница Мозговины 3
  • Иван Жарков – Пират
  • Валерий Козлов – Потерявшийся ребёнок
  • Александр Лялин (Псовский диктор) – Пугало
  • Марина "Tama_Mama" – Рыбий скелет
  • Мария Овчинникова – Свинина
  • Алина "Alinka" Гурская – Сестра Кубик, Яйцо
  • Павел Виндец – Сотрудник Мозговины 1
  • Дарья Гзюнова – Сотрудница Мозговины 1, Микроб-барышня
  • Юрий Тишанинов – Сотрудник Мозговины 2, Цензор
  • Илья Алексеев – Сотрудник Мозговины 3
  • Евгений Иванов – Судья
  • Олег Штигли – Тэд
  • Сергей Чихачёв – Фрэнк
  • Константин Карасик – Эван
Вы самолично сможете узрет