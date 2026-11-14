Полная русская локализация Psychonauts 2 дождалась часа своего релиза

Для тех кто верил, ждал и надеялся: объединение команд The Bullfinch Team, Like a Dragon Kiwami и Mechanics VoiceOver "с огромной радостью на сердце и большим облегчением на душе" выпустило в свет неофициальную полную русскую локализацию игры Psychonauts 2 ("Психонавты 2").

Теперь долгие месяцы кропотливой работы 131 человека доступны на ПК-устройствах любого желающего:

Спойлер

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ ЛОКАЛИЗАЦИИ --------------------------------- РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА --------------------------------- The Bullfinch Team: Юрий Тишанинов Like a Dragon Kiwami: • Victor Veles Mechanics VoiceOver: spider91

Екатерина Дмитрова

Юрий Тишанинов ТЕКСТОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ --------------------------------- [ПЕРЕВОДЧИКИ] The Bullfinch Team: Юрий Тишанинов

Дарья Истифорова

Светлана Ермакова

Иван Горин

Диана Спиридонова

Кристина Миронова

Ирина Зарубина

Даниил Орлов

Степан Беляев

Олег Алиев

Лина Яхина Like a Dragon Kiwami: Victor Veles

Tinuviel Kaoru

Артём Шаманов (Torukia)

Марина Голяева

Eddie Riggs

Вера Садыкова

Сали Хабиб

Гоша "Kudryashok" Истомин [РЕДАКТОРЫ] The Bullfinch Team: Юрий Тишанинов

Дарья Истифорова Like a Dragon Kiwami: Victor Veles [АВТОРЫ СИНХРОННОГО ТЕКСТА] The Bullfinch Team: Юрий Тишанинов

Дарья Истифорова ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ --------------------------------- The Bullfinch Team [РУКОВОДИТЕЛЬ И КОНСУЛЬТАНТ] • Юрий Тишанинов [ХУДОЖНИКИ ПО ТЕКСТУРАМ] Павел Виндец

Юрий Тишанинов

Антон Лесничин

Елизавета Никулина

Светлана Ермакова

Михаил Сергеев

Иван Горин

Анна Персиянова

Роман Нимяев

Софья Старенкова

Диана Спиридонова

Лина Яхина

Даниил Кузнецов [3D-ХУДОЖНИКИ] Даниил Кузнецов

Влад Квилл ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВИДЕОРЯДА --------------------------------- The Bullfinch Team [МОНТАЖЁРЫ И ХУДОЖНИКИ] Павел Виндец

Светлана Ермакова

Глеб Гавриков [КОНСУЛЬТАНТ] Юрий Тишанинов ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ --------------------------------- [СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИГРОВЫМ РЕСУРСАМ] spider91

cfif31

Даниил Кузнецов

Александр Киселев ОЗВУЧИВАНИЕ --------------------------------- [ОРГАНИЗАТОРЫ СТУДИЙНОЙ ЗАПИСИ] RavenCat / Виктор Ворон

GOOD PEOPLE / Сергей Мартынов

Kansai / Никита Красильников [РЕЖИССЁРЫ] Екатерина Дмитрова

Сергей Хогарт

Дмитрий Рыбин

Сергей Мартынов

Никита Красильников ---— МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ----- ["ГРУЛОВИЯ!"] Переводчик – Tinuviel Kaoru

Исполнители – Алина "Alinka" Гурская, Екатерина Дмитрова, Регина Ройз

Сведение – Екатерина Дмитрова ["ЁЛЫ-ПОЛЫ" - "ЗДРАВСТВУЙ, А ВОТ И Я"] Переводчик – Tinuviel Kaoru

Исполнитель – Виталий Кашеваров

Сведение – Виталий Кашеваров ["ЁЛЫ-ПОЛЫ" - "ТЯНЕШЬ ВНИЗ"] Переводчик – gwynienne

Исполнитель – Виталий Кашеваров

Сведение – Виталий Кашеваров ["ПЕСНЯ ПСИ-КОРОЛЯ"] Переводчик – Tinuviel Kaoru

Исполнитель – Дмитрий Рыбин

Сведение – Дмитрий Рыбин Mechanics VoiceOver --------------------------------- [СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СВЕДЕНИЮ ЗВУКА] Екатерина Дмитрова

Виталий Кашеваров

Сергей Коптин

Павел Артемьев

Софья Ефимова

Роман Кузнецов ---— АКТЁРСКИЙ СОСТАВ —--- Дмитрий Рыбин – Разпутин Аквато, Хельмут Фуллбеар, Архетип Раза

Олег Назаров – Боб Занотто

Людмила Ильина – Касси О'Пея, Ведьма, Госпожа Карповна

Никита Прозоровский – Комптон Буль, Доктор Пот, Змей-полицейский, Ларри, Микроб-промоутер

Валерий Сторожик – Отто Менталлис

Андрей Пирог – Трумэн Занотто

Дмитрий Филимонов – Форд Круллер

Алексей Щегорский – Калигосто Лобото, Тренер Морсо Олеандр

Анна Чинцова – Мия Воделло

Дмитрий Зубарев – Саша Найн

Юлия Шишкина – Холлис Форсайт

Михаил Кшиштовский – Ник Джонсмит, Адам, Гристоль Малик

Рина Чернышова – Лили Занотто

Василий Титунин – Август Аквато

Виталий Кашеваров – Дион Аквато

Мария Фортунатова – Донателла Аквато, Женщина в очереди, Сестра Пилюлинко

Рута Хэмвалл – Квипи Аквато

Елена Лунина – Миртала Аквато, Уитлатч

Марина Бакина – Нона Аквато, Лукреция Макс / Малигула

Светлана Ермакова – Фрэзи Аквато

Юлия Самсонова – Гису

Ольга Чаплыгина – Лиззи, Игрок (ж), Панда с рынка, Сестра Пластырь

Максим Лукин – Моррис

Мария Примпе – Норма

Екатерина Дмитрова – Сэм, Бухгалтер 2, Слон-полицейский, Сотрудница Мозговины 2, Трефы, Фанат 2

Светлана Кузнецова – Администратор, Владычица Озера, Голос Груловии

Наталья Казначеева – Арбуз, Больничный диктор, Госпожа Сюань, Работница кафетерия

Олег Зима – Бармен, Свинорезка

Ангелина Райт – Бигелоу, Улей

Анна Гулбис (frozzyaka) – Бобби, Лёгкое змееравнение, Микроб-гигант

Анастасия Лапина – Богатая мать, Микроб-ребёнок

Артур Иванов – Богатый отец, Магнитодил, Микроб-грубиян

Галина Беляева – Брианна, Мальчик на лошадке, Фанат 1

Сергей Пономарёв – Бубны, Лесопильщик, Ролик-пасхалка, Чет

Дмитрий Овчинников (KinoKiller) – Бухгалтер 1, Микроб-крановщик 2

Александр Петров – Бухгалтер 3, Микроб-крановщик 3

Лина Иванова – Взволнованная женщина, Конус и Цилиндр

Георгий Кармрян – Взволнованный мужчина, Микроб-мужчина, Пациент-скелет

Александр Новиков – Волшебник, Гзар Теодор

Василий Бейнарович (faust21century) – Галантный череп

Ангелина Гундорина – Герда, Микроб-строитель 3, Террил

Ольга Зубкова – Гзарица, Доктор Пики, Помощник Библиотекаря

Виталий Казунов – Гоблин с зонтиком

Дмитрий Полонский – Микроб-интеллигент

Лариса Некипелова – Госпожа И, Котлендер, Сестра Лимон, Тиа-растение

Роман Волков – Дастин

Александр Носков – Джаред, Микроб-парнишка, Схема сердца

Наталия Максимова – Диктор, Лори

Иван Калинин – Динозавр, Микроб-оператор, Мужчина в очереди

Денис Строев – Доктор Трефы, Пациент на ЭКГ

Александр Кропачев (Кроп) – Дракон

Алексей Дик – Древоруб, Пожилой пациент, Хокинс

Екатерина Луценко – Дрон, Шерри

Артур Кутахов (AKR) – Дурачок

Андрей Маслов – Жуткий пациент

Алексей Стоун – Зубная фея

Александр Коврижных – Игрок (м), Манекен, Микроб-папа, Молодой пациент, Пациент-фишка

Анастасия Филимонова – Ким

Сергей Таран – Клубника

Леонид Макаров – Колин

Геннадий Новиков – Король-Рыбак, Микроб-прораб, Оператор, Схема мозга

Иван Савоськин – Котемотик, Микроб-крановщик 1, Слинки

Кристина Шерман – Кошка с рынка, Лили в сознании Боба, Пики, Сестра Колокол

Галина Масайкина – Крамер

Дмитрий Ермаков – Креншоу, Фанат 3

Дмитрий Поляновский – Крупье, Помощник, Шекспир

Александр Груздев – Ланс

Михаил Тихонов – Лук

Андрей Бархударов – Лягриль, Черепаха-полицейский

Пётр Коврижных – Медбрат Вишня, Микроб-строитель 2, Пропагандовод, Рыцарь, Червы

Данил Щебланов – Микроб-лентяй, Форрест

Инна Королёва – Микроб-лифтёр, Пэм

Екатерина Вдовик – Микроб-скейтер

Бэбэй – Микроб-строитель 1, Сфера

Дарья Эдрей – Молекула

Вероника Саркисова – Мотылёк, Сьюзан, Трудное змееравнение, Хлеб

Ирина Киреева – Песочные часы, Ребёнок в очереди

Елена Ефремова – Пинки, Сотрудница Мозговины 3

Иван Жарков – Пират

Валерий Козлов – Потерявшийся ребёнок

Александр Лялин (Псовский диктор) – Пугало

Марина "Tama_Mama" – Рыбий скелет

Мария Овчинникова – Свинина

Алина "Alinka" Гурская – Сестра Кубик, Яйцо

Павел Виндец – Сотрудник Мозговины 1

Дарья Гзюнова – Сотрудница Мозговины 1, Микроб-барышня

Юрий Тишанинов – Сотрудник Мозговины 2, Цензор

Илья Алексеев – Сотрудник Мозговины 3

Евгений Иванов – Судья

Олег Штигли – Тэд

Сергей Чихачёв – Фрэнк

Константин Карасик – Эван

Вы самолично сможете узрет