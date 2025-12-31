ЧАТ ИГРЫ
Psychonauts 2 25.08.2021
Экшен, Адвенчура, Платформер
7.3 239 оценок

Русская озвучка Psychonauts 2 от Mechanics VoiceOver находится на финальной стадии - релиз уже скоро

AceTheKing AceTheKing

Mechanics VoiceOver сообщили о том, что работа над русской локализацией игры Psychonauts 2 вышла на финальную стадию. К новогодним праздникам команда подготовила небольшой отчет о проделанной работе.

В список завершенных задач вошли:

  • Доработка всех надписей на лопастях и деталях механической версии персонажа Форда.
  • Исправление ошибки разработчиков, из-за которой текст на модели сливался в одну точку после одного из обновлений игры.
  • Корректировка большей части звукового сопровождения.
  • Большинство актерских правок уже записано, и осталось поправить лишь несколько реплик у пары персонажей.

Mechanics VoiceOver представили новое бэкстейдж-видео с процессом озвучивания и поздравили сообщество с наступающим Новым годом и пообещали, что долгому ожиданию версии с русской озвучкой скоро придет конец.

Комментарии:  3
Pаrallax

Быстро они. Даже пяти лет с момента релиза игры еще не прошло.

4
Omnia Smirnow

Хоть закончили…

otmorozzzov

Ловко это они