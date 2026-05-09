Сотрудники Double Fine решили создать профсоюз на фоне новых перемен внутри Xbox

Студия Double Fine Productions, известная по сериям Psychonauts и Brutal Legend, начала процесс создания собственного профсоюза. Разработчики подали официальную заявку в Национальный совет по трудовым отношениям США и намерены объединиться вместе с организацией Communications Workers of America.

В профсоюз войдут более сорока сотрудников студии, включая как постоянных, так и частично занятых работников. По словам представителей CWA, команда хочет сохранить внутри Double Fine комфортные условия труда, творческую свободу и принципы разнообразия, которыми студия славилась долгие годы.

Microsoft, владеющая Double Fine с 2019 года, не стала препятствовать инициативе сотрудников. В организации отметили, что компания согласилась занять нейтральную позицию и не вмешиваться в процесс объединения работников. Ранее похожие профсоюзы уже появились внутри Blizzard, id Software и других подразделений игрового направления Microsoft.

Решение сотрудников Double Fine совпало с непростым периодом для Xbox. За последние годы Microsoft провела несколько крупных волн сокращений, закрыла ряд проектов и реструктурировала руководство игрового подразделения. На этом фоне всё больше команд внутри корпорации пытаются добиться дополнительных гарантий для сотрудников.

Double Fine считается одной из самых необычных студий в составе Xbox. Компания существует уже более 25 лет, а её основатель Тим Шейфер остаётся одной из самых узнаваемых фигур индустрии. Последним проектом студии стала Kiln — многопользовательская игра про оживающие глиняные фигурки, вышедшая весной 2026 года.