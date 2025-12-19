Авторы PUBG: Black Budget усилят античит во второй волне бета-тестирования

Разработчики экстракшен-шутера PUBG: Black Budget объявили о старте второй волны бета-тестирования, которая начнётся 19 декабря в 12:00 по московскому времени и продлится до 21 декабря. Между этапами тестов команда сосредоточилась на одной из ключевых проблем жанра — борьбе с читерами и мошенниками.

По словам авторов, в игру были внедрены новые инструменты защиты, а также доработаны алгоритмы обнаружения нечестного поведения. Эти меры должны повысить стабильность тестирования и обеспечить более честный игровой опыт для участников. Высокий интерес к проекту подтверждает и тот факт, что ивент с Twitch Drops пришлось завершить досрочно — выделенные ресурсы попросту закончились из-за наплыва игроков.

PUBG: Black Budget отправляет пользователей на загадочный остров Коли, где расположен заброшенный научный комплекс. В рамках вылазок продолжительностью около 30 минут игроки исследуют локации, сражаются с ИИ и другими участниками, а также добывают технологии и ценные ресурсы. Между рейдами их можно тратить на улучшение экипировки и развитие собственной базы.

Дата полноценного релиза проекта пока не раскрывается, однако интерес к игре подчёркивает растущую популярность экстракшен-шутеров, где каждая ошибка может стоить всего снаряжения и прогресса.