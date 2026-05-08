KRAFTON готовит второй закрытый тест PUBG: Black Budget

KRAFTON объявила о втором закрытом альфа-тестировании PUBG: Black Budget — extraction-шутера, который расширяет вселенную PUBG новыми механиками. Точная дата старта пока не раскрывается, однако запросить доступ к тесту уже можно через Steam.

Первое альфа-тестирование прошло в декабре 2025 года и собрало около 10 тысяч игроков на пике. Тогда Black Budget показала себя как достаточно простой, но перспективный extraction-проект с элементами, знакомыми поклонникам PUBG. Разработчики перенесли в игру напряжённые перестрелки и атмосферу battle royale, добавив механику эвакуации с добычей.

Во втором тесте смогут участвовать игроки из Северной Америки, Европы и Азии. Как и в прошлый раз, тестирование будет доступно только на PC через Steam. При этом KRAFTON снова не вводит NDA — участникам разрешат публиковать геймплей, проводить стримы и делиться впечатлениями.

Ещё одной особенностью станет возможность пригласить до двух друзей, если они находятся в списке Steam не меньше 30 дней. Впрочем, разработчики предупредили, что систему приглашений могут временно отключить при высокой нагрузке на серверы.

Сейчас KRAFTON явно рассчитывает проверить, насколько хорошо Black Budget удерживает интерес аудитории после первых отзывов и месяцев доработок. Первый тест вызвал осторожный интерес у игроков, а теперь у студии появился шанс показать, как проект изменился за последние месяцы.