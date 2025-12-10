Krafton объявила о скором запуске альфа-теста PUBG: Black Budget - приготовьтесь к войне на острове в формате PvPvE

Компания Krafton объявила о начале закрытого альфа-тестирования своего нового тактического шутера от первого лица с элементами PvPvE — PUBG: Black Budget. Игроки уже могут подавать заявки на участие через Steam Playtest, а также получать ключи через Twitch и Chzzk Drops. Вместе с анонсом вышел тизер-трейлер, демонстрирующий атмосферу игры и динамику сражений.

Альфа-тест пройдёт в течение двух недель по выходным: первая сессия с 12 по 14 декабря 2025 года, вторая — с 19 по 21 декабря. В нём смогут принять участие игроки из Северной Америки, Европы и Азии, поддерживаются английский, корейский, китайский и русский языки. На данном этапе доступен только режим от первого лица.

Цели тестирования включают проверку ранних игровых систем, баланс боевой динамики и механик эвакуации, а также прогрессию персонажа. Разработчики предупреждают, что игра находится на ранней стадии, возможны технические сбои. Участники могут стримить и делиться контентом, так как NDA не применяется.

PUBG: Black Budget предлагает уникальный опыт: игроки выполняют секретные задания на острове во временной петле, сочетая короткие рейды, исследование, перестрелки и эвакуацию. Инвентарь сохраняется только при успешном выходе, а остров наполнен различными биомами, подземными бункерами и динамическими угрозами. Игроки развивают персонажа, выполняют контракты фракций, а оружие, снаряжение и укрытие можно модифицировать и персонализировать.

Альфа-тест станет первым шагом к полноценному запуску проекта, позволяя сообществу оценить динамику, стратегические элементы и уникальную систему PvPvE. Krafton обещает, что Black Budget предложит свежий взгляд на серию PUBG, соединяя тактический шутер с глубоким исследовательским и командным опытом на сложном и опасном острове.