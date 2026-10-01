Krafton закрыла разработку PUBG: Black Budget - студия не нашла подходящее направление для extraction-шутера

Krafton приняла решение полностью остановить разработку PUBG: Black Budget — extraction-шутера от PUBG Studios, который находился в производстве с 2025 года. Команда пришла к выводу, что текущее направление проекта не позволит создать достаточно качественный и долгосрочный игровой опыт.

Разработчики объяснили решение результатами анализа состояния игры. Несмотря на проведённые закрытые альфа-тесты и полученные отзывы, PUBG Studios не смогла определить направление, которое позволило бы довести проект до желаемого результата. В компании поблагодарили участников тестирования за обратную связь и отметили, что полученный в ходе работы опыт будет использован в будущих проектах.

PUBG: Black Budget была представлена в ноябре 2025 года. Игра должна была предложить знакомую для жанра extraction-модель, но с необычным сеттингом. Игрокам предстояло отправляться на загадочный остров, оказавшийся в ловушке временной петли, искать артефакты и сталкиваться с последствиями воздействия таинственной Аномалии.

Таким образом, PUBG: Black Budget так и не доберётся до полноценного релиза. Проект стал ещё одним примером того, насколько сложно разработчикам найти устойчивую формулу для extraction-шутера даже при наличии известной игровой вселенной.