PUBG: Black Budget готовится к альфа-тесту - новый претендент в жанре экстракшен-шутеров

PUBG Studios официально объявила о скором запуске закрытого альфа-тестирования своего нового экстракшен-шутера PUBG: Black Budget. На фоне популярности проектов вроде Escape from Tarkov и ARC Raiders студия стремится предложить собственный взгляд на жанр — с упором не только на выживание, но и на исследование.

Действие Black Budget разворачивается на мистическом острове Коли, застрявшем во временной петле и поглощённом сверхъестественной Аномалией. Игрокам предстоит искать засекреченные технологии, раскрывать тайны проекта SAPIENS и одновременно противостоять PvPvE-угрозам. Разработчики подчёркивают, что исследования и открытия станут ключевыми элементами игрового процесса.

Закрытая альфа пройдёт на Steam и будет разделена на две сессии: с 12 по 14 декабря и с 19 по 21 декабря. Участвовать смогут игроки из Северной Америки, Европы и Азии, а поддерживаемые языки включают английский, корейский, русский и китайский. Регистрация доступна на странице проекта в Steam.

Тестирование полностью открыто для создания контента: участники смогут свободно стримить игру, делиться роликами и впечатлениями. Дополнительно получить доступ можно будет через Twitch Drops у партнёрских стримеров.

По словам Krafton, альфа станет важным этапом развития проекта — команда рассчитывает собрать максимум отзывов, которые помогут сформировать окончательный облик PUBG: Black Budget.