PUBG: Black Budget готовится к альфа-тесту - новый претендент в жанре экстракшен-шутеров

PUBG Studios официально объявила о скором запуске закрытого альфа-тестирования своего нового экстракшен-шутера PUBG: Black Budget. На фоне популярности проектов вроде Escape from Tarkov и ARC Raiders студия стремится предложить собственный взгляд на жанр — с упором не только на выживание, но и на исследование.
Действие Black Budget разворачивается на мистическом острове Коли, застрявшем во временной петле и поглощённом сверхъестественной Аномалией. Игрокам предстоит искать засекреченные технологии, раскрывать тайны проекта SAPIENS и одновременно противостоять PvPvE-угрозам. Разработчики подчёркивают, что исследования и открытия станут ключевыми элементами игрового процесса.
Закрытая альфа пройдёт на Steam и будет разделена на две сессии: с 12 по 14 декабря и с 19 по 21 декабря. Участвовать смогут игроки из Северной Америки, Европы и Азии, а поддерживаемые языки включают английский, корейский, русский и китайский. Регистрация доступна на странице проекта в Steam.
Тестирование полностью открыто для создания контента: участники смогут свободно стримить игру, делиться роликами и впечатлениями. Дополнительно получить доступ можно будет через Twitch Drops у партнёрских стримеров.
По словам Krafton, альфа станет важным этапом развития проекта — команда рассчитывает собрать максимум отзывов, которые помогут сформировать окончательный облик PUBG: Black Budget.
Да епрст, можно не трогать уже жанр экстракшенов? Придумайте что-то новое
тогда сделают опять БР)
Круг замкнётся
Пабг плюс тарков ,это просто рай для крыс
провал
Зря такой сеттинг - любители онлайна не любят фантастику ибо фантастика для умных, а .....)))
Любителям мульта нужно реалистично (т.к. у них отсутствует фантазия) и желательно приправить кексом насилием и рокенролом. И чтоб войс чатик был без цензуры делать трололо ))
понеслось