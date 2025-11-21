ЧАТ ИГРЫ
PUBG: Black Budget TBA
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
4 3 оценки

Стали известны системные требования PUBG: Black Budget

monk70 monk70

KRAFTON и PUBG Corporation системные требования своего тактического шутера с эвакуацией PUBG: Black Budget.

Для игры на ПК геймерам потребуется процессор Core i5 8-го поколения как минимум с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 или аналог от AMD. Также потребуется 26 ГБ свободного места на диске. Разработчики рекомендуют процессор Core i3 12-го поколения с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 или аналог от AMD.

Минимальные:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Core i5 8-го поколения
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: RTX 2060 8 ГБ или аналог от AMD.
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 26 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Core i3 12-го поколения
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: RTX 3060 или аналог от AMD.
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 30 ГБ свободного места

KRAFTON запустит закрытый альфа-тест 12 декабря и продлится до 22 декабря. Желающие могут запросить доступ на странице игры в Steam.

Комментарии:  6
Haranis

Главное, что бы не пришлось заниматься лутанием мусорных шкафов

1
ElectricWatson

На фоне Арк Рейдерс и релиза Буянова, еще один высер, потом еще один, потом еще один. Как с королевскими битвами было. Ща заполонит стим дерьмом

1
Barred

Главное, чтобы графон не такой убогий был, как в пубг.

FnAlt

это как говорить что в Кс графон убогий... чел ты хоть играешь в Пубг?

Barred FnAlt

Да, играю. Графон прям картофельный на высоких настройках. Он и в кс не блещет.

Dellinger

Ну и рофлы -.-