Стали известны системные требования PUBG: Black Budget

KRAFTON и PUBG Corporation системные требования своего тактического шутера с эвакуацией PUBG: Black Budget.

Для игры на ПК геймерам потребуется процессор Core i5 8-го поколения как минимум с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 или аналог от AMD. Также потребуется 26 ГБ свободного места на диске. Разработчики рекомендуют процессор Core i3 12-го поколения с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 или аналог от AMD.

Минимальные:

ОС: Windows 10

Процессор: Core i5 8-го поколения

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: RTX 2060 8 ГБ или аналог от AMD.

DirectX: Версия 12

Накопитель: 26 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

ОС: Windows 11

Процессор: Core i3 12-го поколения

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: RTX 3060 или аналог от AMD.

DirectX: Версия 12

Накопитель: 30 ГБ свободного места

KRAFTON запустит закрытый альфа-тест 12 декабря и продлится до 22 декабря. Желающие могут запросить доступ на странице игры в Steam.