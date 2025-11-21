Стали известны системные требования PUBG: Black Budget

KRAFTON и PUBG Corporation системные требования своего тактического шутера с эвакуацией PUBG: Black Budget.
Для игры на ПК геймерам потребуется процессор Core i5 8-го поколения как минимум с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 или аналог от AMD. Также потребуется 26 ГБ свободного места на диске. Разработчики рекомендуют процессор Core i3 12-го поколения с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 или аналог от AMD.
Минимальные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Core i5 8-го поколения
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: RTX 2060 8 ГБ или аналог от AMD.
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 26 ГБ свободного места
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 11
- Процессор: Core i3 12-го поколения
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: RTX 3060 или аналог от AMD.
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 30 ГБ свободного места
KRAFTON запустит закрытый альфа-тест 12 декабря и продлится до 22 декабря. Желающие могут запросить доступ на странице игры в Steam.
Главное, что бы не пришлось заниматься лутанием мусорных шкафов
На фоне Арк Рейдерс и релиза Буянова, еще один высер, потом еще один, потом еще один. Как с королевскими битвами было. Ща заполонит стим дерьмом
Главное, чтобы графон не такой убогий был, как в пубг.
это как говорить что в Кс графон убогий... чел ты хоть играешь в Пубг?
Да, играю. Графон прям картофельный на высоких настройках. Он и в кс не блещет.
Ну и рофлы -.-