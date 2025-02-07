Анонсирован PUBG: Blindspot, тактический шутер 5 на 5, который ранее был известен под названием Project ARC

Разработчик PUBG: Battlegrounds, Krafton, в конце прошлого года поделилась кратким обзором своего следующего проекта, первоначально называвшегося Project ARC, а теперь подтвердила, что новая игра, которая выйдет в конце этого года, будет называться PUBG: Blindspot.

Официальное объявление пришло через официальное сообщество разработчика Discord, и оно как бы подтверждает, что, несмотря на инди-стиль и атмосферу PUBG: Blindspot, разработчик относится к новому тактическому шутеру серьезно. Согласно недавнему посту в Steam Community, было довольно сложно придумать название, которое одновременно передавало бы намерения игры и было бы достаточно броским как на английском, так и на международном рынках.

PUBG:Blindspot — это сетевой тактический шутер 5 на 5 PvP, и, судя по трейлеру, он потребует определенной степени осведомленности об окружающей среде, координации и стратегической командной работы для игры на любом достаточно конкурентном уровне. Дизайн уровней включает тесные помещения, а видимость ограничена, несмотря на изометрический вид сверху.

Связь между PUBG: Blindspot и оригинальной игрой PUBG, похоже, тоже не просто поверхностная. Предыдущие тизеры персонажей, представленные Krafton и The PUBG Corporation, содержали культовую победную фразу PUBG «Победитель, победитель, куриный ужин», а предыстория игрового персонажа по имени Апекс напрямую отсылает к Battlegrounds. Пока еще неизвестно, сколько отсылок будет к оригинальной PUBG, но неудивительно, если Blindspot будет рифмовать на странностях, таких как мем со сковородкой PUBG.

PUBG : Blindspot уже прошел закрытый бета-тест, предоставив фанатам возможность протестировать игру и оставить отзыв, и, похоже, она находится в довольно завершенном состоянии, особенно учитывая, как недавно она была представлена. На данный момент Krafton и The PUBG Corporation не установили дату выхода PUBG: Blindspot, но запуск в 2025 или 2026 году кажется вероятным, и возможно игра станет бесплатной.

Игровая демоверсия будет доступна для загрузки с 21 февраля в рамках Steam Next Fest. Демоверсия Blindspot будет с 10 игровыми персонажами, каждый со своим фирменным оружием и инструментами, 3 картами для командного боя насмерть и 4 картами для уничтожения (заложить бомбу, обезвредить бомбу).

Такого рода легкие игры с видом сверху пережили своего рода бум в последние годы, с ростом популярности портативных консолей, таких как Asus ROG Ally X и Valve Steam Deck. Однако еще неизвестно, позволят ли Krafton и The PUBG Corporation геймерам на Steam Deck играть в PUBG: Blindspot, поскольку античит оригинального PUBG некоторое время назад отключил геймеров на Linux.