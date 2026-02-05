Бесплатный тактический спин-офф PUBG: Blindspot вышел в Steam, но пока не впечатлил игроков

Пока фанаты «королевских битв» продолжают десантироваться на Эрангель в основной игре, издательство Krafton решило поэкспериментировать с жанрами и камерой. Сегодня в раннем доступе Steam состоялся релиз бесплатного тактического шутера PUBG: Blindspot, который переносит знакомую вселенную в изометрическую проекцию. Однако смена ракурса и формата пока не помогла новинке завоевать сердца геймеров.

Разработчики из PUBG Studios позиционируют проект как интенсивный командный шутер формата 5 на 5. Основной упор сделан на бои в закрытых помещениях, стратегическое планирование и использование гаджетов. События игры разворачиваются спустя десятилетия после оригинала.

Несмотря на громкое имя франшизы, старт игры оказался скромным. Согласно данным SteamDB пиковый онлайн за первые часы едва превысил 2 400 человек, что крайне мало для бесплатного проекта по известной лицензии. Пользовательские отзывы на данный момент смешанные — всего 50% положительных оценок. Игроки пока присматриваются к непривычному геймплею «вид сверху» в сеттинге PUBG.

Руководство Krafton называет этот релиз началом новой фазы «открытой разработки» и обещает тесно сотрудничать с сообществом для полировки баланса. Кроме того, компания планирует активно расширять вселенную PUBG новыми жанрами.

Для тех, кто готов дать игре шанс, разработчики уже подготовили дорожную карту: старт первого соревновательного сезона намечен на 12 февраля. Игру можно скачать бесплатно в Steam уже сейчас.