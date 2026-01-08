PUBG: Blindspot стартует в раннем доступе уже 5 февраля - бесплатный 5v5-шутер с видом сверху

KRAFTON и PUBG Studios объявили дату выхода PUBG: Blindspot в раннем доступе — бесплатный командный шутер для PC появится в Steam 5 февраля. Проект предлагает формат противостояния пять на пять с видом сверху и делает ставку на тактические бои в духе PUBG: Battlegrounds.

На старте раннего доступа игрокам будет доступен «основной игровой опыт» BLINDSPOT, а дальнейшее развитие игры будет зависеть от отзывов сообщества. Разработчики планируют регулярно выпускать обновления с правками баланса классов и оружия, улучшениями систем и новым контентом.

Геймплей строится вокруг миссий со взломом скрытого склепа. Одна команда должна установить дешифратор и прорваться к цели, используя гранатомёты и разрушение окружения, в то время как другая — обороняется, возводя баррикады и блокируя проходы. После активации устройства склеп меняет статус, сигнализируя о взломе.

Особое внимание уделено боям в замкнутых пространствах: система общей линии видимости позволяет командам координировать действия без лишних слов. Каждый персонаж обладает уникальными гаджетами и предпочитаемым оружием — от AWM и Mk14 до дронов, дымовых и специальных гранат.