PUBG: Blindspot закрывают спустя полтора месяца после запуска

Тактический шутер PUBG: Blindspot от Krafton завершит работу уже 30 марта 2026 года — всего через полтора месяца после выхода в ранний доступ.

Разработчики сообщили, что приняли решение закрыть проект после анализа текущего состояния игры. Несмотря на попытки улучшить геймплей и развивать проект, команда пришла к выводу, что не может обеспечить уровень качества, на который рассчитывала. В официальном обращении авторы поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что полученный опыт повлияет на будущие разработки.

PUBG: Blindspot задумывалась как эксперимент в жанре тактических шутеров с видом сверху. Однако на практике игра не смогла привлечь достаточную аудиторию. По последним данным, пиковый онлайн едва достигал 200 человек, из-за чего пользователи сталкивались с долгим ожиданием матчей.

Команда разработчиков возьмёт паузу, чтобы переосмыслить дальнейшие шаги и, возможно, вернуться с новыми проектами. История PUBG: Blindspot стала очередным примером того, насколько сложно закрепиться даже крупным компаниям в конкурентном сегменте мультиплеерных игр.