PUBG: DED.NET начнёт с девяти героев, но разработчики уже готовят новых персонажей

PUBG: DED.NET откажется от одного из привычных элементов PUBG: игроки не смогут создавать собственного бойца. На старте закрытого бета-тестирования в игре появятся девять заранее созданных героев, каждый из которых получит собственную историю, цели, союзников и противников.

Сюжет персонажей будет раскрываться непосредственно во время матчей. Дополнительные детали игроки смогут узнавать из реплик, взаимодействий героев и исследования карты. При этом их мотивы будут выходить за рамки обычного стремления победить в королевской битве: одни персонажи преследуют личных врагов, другие пытаются найти близких.

При этом выбор героя не станет определять стиль игры. Разработчики отказались от уникальных способностей и классовой системы, поэтому персонажи не будут давать игрокам особых преимуществ или ограничивать доступные механики. Как объяснил креативный директор PUBG: DED.NET Дэйв Керд, герой должен быть прежде всего сюжетным выбором.

Похоже, именно персонажи станут одним из способов долгосрочного развития проекта. Керд рассказал, что команда уже подготовила дополнительных героев: для них написаны истории, разработан внешний вид и записана озвучка. В дальнейшем новые персонажи смогут появляться вместе с сюжетными линиями, которые будут продолжаться и получать завершение в последующих обновлениях.

Таким образом, PUBG: DED.NET собирается развивать знакомую формулу не только за счёт новых карт и игровых механик, но и через постепенно расширяющуюся историю героев.