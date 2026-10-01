PUBG: DED.NET превратит пять матчей в одно roguelite-прохождение - билд придётся менять прямо по ходу игры

PUBG: DED.NET переосмыслит привычную формулу королевской битвы, объединив несколько матчей в единое roguelite-прохождение. Игроку предстоит пройти пять этапов, постепенно развивая персонажа, меняя набор способностей и сталкиваясь с негативными эффектами, которые могут полностью изменить привычную тактику.

В начале прохождения выбирается одна из трёх специализаций: «штурм», «поддержка» или «проказник». На каждом из пяти этапов игрок получает случайный выбор из двух карт собственной колоды, благодаря чему постепенно формируется индивидуальный набор активных способностей.

После каждого матча появляется возможность пересобрать билд. В мастерской предлагаются три предмета: один обычно соответствует текущей стратегии, а два других могут полностью изменить направление развития персонажа. Таким образом, разработчики хотят заставить игроков не просто следовать заранее выбранному плану, а адаптироваться к неожиданным вариантам.

Дополнительную сложность создают «травмы» — негативные эффекты, которые сохраняются в рамках прохождения. Они способны привести к случайному промаху при смене оружия или заставить персонажа выругаться, выдав его местоположение противникам. Если запас здоровья прохождения полностью исчерпан, персонаж «сгорает», после чего игрок начинает новый забег, сохраняя часть метапрогресса.

При этом проходить все пять матчей за один раз необязательно. Игрок сможет выйти из игры и продолжить прохождение позже с того же места.