PUBG DED.NET рассчитана на новую аудиторию, а временные ИИ-иллюстрации полностью заменят ручными работами художников

Над PUBG DED.NET работает студия PUBG Madison, в состав которой входят ветераны PUBG, участвовавшие в создании карт Miramar, Sanhok и Deston. Разработка нового проекта началась примерно два с половиной года назад, а креативным директором выступает Дэйв Кёрд.

Кёрд объяснил, что DED.NET создаётся для аудитории, которую оригинальная PUBG исторически не смогла привлечь. При этом игра не станет более казуальной: она будет значительно быстрее PUBG, а главным отличием станет система постоянного развития персонажа между несколькими матчами одной серии.

В закрытой бете появятся девять заранее созданных персонажей со своими историями, союзниками и соперниками. Их выбор будет исключительно сюжетным — игровые способности к конкретным героям не привязаны. В дальнейшем разработчики рассчитывают добавлять новых персонажей и развивать их истории.

Основой DED.NET станет roguelite-прогрессия. Во время серии матчей игрок получает способности из выбранной колоды, расходует общий запас здоровья карьеры и сталкивается с травмами, способными осложнить следующие матчи. Между сражениями прохождение можно приостановить и продолжить позже.

Кёрд также прокомментировал использование ИИ-инструментов. По его словам, генеративный ИИ применялся как временный инструмент — например, для быстрого создания заглушек кинопостеров. В финальной версии такие материалы заменяются работами художников: все постеры вручную перерисовывает художник Брайан Пеллетье. Кёрд подчеркнул, что ИИ рассматривается как вспомогательный инструмент, а не как замена художникам.