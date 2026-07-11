Новая коллаборация PUBG Mobile и "Наруто" оказалась глубже большинства игровых кроссоверов

Популярность IP «Наруто» не нуждается в доказательствах. За последние годы не одна игра делала коллаборации с этой франшизой. Скины выходили, инфоповоды были, ивенты тоже шумели — но обычно уже через месяц всё забывалось.

Коллаб с «Наруто» уже был у MLBB: скины были хорошо проработаны, онлайн-активности тоже выглядели неплохо. У Free Fire тоже был такой ивент — были ролики у KOL, были достойные скины. Но у обеих игр всё происходило только внутри экрана: без локализованного контента, без офлайн-активаций, без чего-то, что продолжило бы жить после окончания кампании.

И вот в PUBG Mobile стартовала долгожданная коллаборация с культовой франшизой «Наруто». Вместе с выходом версии 460 игрокам стал доступен тематический контент, который затронул не только косметические предметы, но и ключевые элементы игрового процесса.

В отличии от игр упомянутых в начале PUBG Mobile пошел куда дальше. На уровне игрового контента изменения начинаются с карты. Главная деревня Конохи, Долина Завершения и другие культовые места были буквально воссозданы прямо на поле боя. Некоторые районы и здания переработали, мини-карта получила цельную IP-упаковку, появились активности для исследования и чек-инов. Это не просто новые текстуры — это реальная реконструкция структуры того мира прямо внутри карты.

В матчах теперь может появляться Девятихвостый — легендарный Курама. Он случайным образом появляется в трёх точках карты и может находиться в трёх состояниях: сон, патрулирование и ярость. Игроки могут сами вступать с ним во взаимодействие и бой, а после победы получают способность хвостатой трансформации. Эта система встроена в базовый геймплей PUBG Mobile, а не просто «наклеена сверху».

Параллельно была запущена и система ниндзюцу: Летающий Бог Грома, Расенган и другие техники имеют собственную логику использования и реальные эффекты в бою. Особенно стоит отметить голосовую активацию — игрок может прямо на русском произнести название техники, после чего игра распознаёт голос и автоматически активирует нужный навык. Эта система была специально разработана для русскоязычного региона, а не взята из какого-то универсального шаблона. В дальнейшем обещают добавить ещё больше русской озвучки, и для игроков, выросших на «Наруто», значение этого шага выходит далеко за рамки простой функциональной новинки.

Что касается предметов, игроки уже на старте получают дальнобойное оружие и сюрикены, а также бесплатно получают несколько тематических костюмов и предметов по «Наруто». По визуальному качеству эта коллаборация тоже подняла планку выше всего, что раньше считалось стандартом для игровых коллабов с «Наруто».

На офлайн-уровне русскоязычные актёры озвучки записали специальные игровые голосовые наборы, а в Москве и Санкт-Петербурге прошли офлайн-аниме-конвенты, вместе с фан-встречами с сэйю и тематическими инсталляциями.

Игры с коллаборациями по «Наруто» уже были раньше. Но настолько глубоко это сделано впервые.