Опубликован дебютный анимационный тизер коллаборации PUBG Mobile и Naruto Shippuden

Разработчики мобильной королевской битвы PUBG Mobile представили официальный анимационный тизер грядущей коллаборации с популярным аниме-сериалом Naruto Shippuden. Полноценный запуск совместного события запланирован на 9 июля 2026 года вместе с выходом крупного обновления игры.

Особенностью данного кроссовера стало то, что промо-материалы создавались силами официальной команды авторов Naruto. Это 1-й случай в истории PUBG Mobile, когда для рекламной кампании коллаборации было подготовлено оригинальное анимационное видео от создателей франшизы. В представленном коротком ролике показаны культовые персонажи, которые реагируют на появление на поле боя ящиков со снаряжением из королевской битвы.

В рамках масштабного кроссовера в игру планируют добавить множество известных персонажей. Игроки смогут встретить таких героев, как Наруто Узумаки, Саске Учиха, Сакура Харуно, Хината Хьюга, Гаара, Какаши Хатаке, Джирайя, Цунаде и Мадара Учиха. Все эти персонажи появятся в игре в виде косметических предметов или тематического контента.

PUBG Mobile регулярно проводит совместные мероприятия с популярными франшизами. Ранее в игре уже проходили кроссоверы с такими известными аниме, как Синяя тюрьма, Магическая битва и Атака титанов. Проект, разработанный студией Lightspeed Studios совместно с компанией Krafton, удерживает позиции в числе наиболее популярных мобильных игр в жанре королевской битвы, преодолев отметку в 1 млрд загрузок с момента своего релиза в марте 2018 года.

Совместное событие начнется одновременно со стартом новой версии мобильной игры. Помимо появления косметического контента и тематических активностей, разработчики обещают представить полную версию анимационного ролика 9 июля 2026 года. Ожидается, что обновление принесет и другие улучшения, связанные с игровым процессом на различных картах.