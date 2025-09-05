ЧАТ ИГРЫ
PUBG Mobile 19.03.2018
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Королевская битва
3.7 34 оценки

От чека до квадроцикла: новая акция TORNADO и PUBG Mobile в Магнит

С 13 августа по 14 октября бренд энергетиков TORNADO совместно с PUBG Mobile проводят большую промо-акцию в сети магазинов Магнит. Участников ждёт более двух тысяч призов, включая мерч по игре, технику и главный трофей — квадроцикл.

Помимо крутого главного приза, который достанется одному счастливчику, есть и те, которые можно “купить” за баллы:

  • Брелок-ремувка — 765 штук
  • Брелок-сковородка — 765 штук
  • Футболка с лого PUBG Mobile — 180 штук
  • Худи с PUBG Mobile — 180 штук
  • Павербанк — 60 штук
  • Супер-набор (футболка + брелки + коллекционная фигурка) — 50 штук

Чтобы присоединиться, достаточно купить напиток TORNADO, загрузить чек через чат-бот и выполнять задания. За каждое действие начисляются баллы, которые можно обменять на гарантированные подарки или использовать для участия в розыгрыше главных призов.

Акция длится до середины октября, а значит, времени ещё достаточно, чтобы влиться в игру и попробовать забрать свой кусок дропа.

Alex40001

чет на х какую то подписывают

4
Dr_Calex

А наиболее удачливому счастливчику достанется язва желудка!

2
Patrick Jones

в акции забыли указать, что чрезмерное употребления энергетиков приведет к удалению поджелудочной железы

2
Neko-Aheron

Это «приятный» сюрприз )))

1
RedundantRaylan Neko-Aheron

?

RedundantRaylan Neko-Aheron

Вот сылка если ты забыл перейти