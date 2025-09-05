От чека до квадроцикла: новая акция TORNADO и PUBG Mobile в Магнит

С 13 августа по 14 октября бренд энергетиков TORNADO совместно с PUBG Mobile проводят большую промо-акцию в сети магазинов Магнит. Участников ждёт более двух тысяч призов, включая мерч по игре, технику и главный трофей — квадроцикл.
Помимо крутого главного приза, который достанется одному счастливчику, есть и те, которые можно “купить” за баллы:
- Брелок-ремувка — 765 штук
- Брелок-сковородка — 765 штук
- Футболка с лого PUBG Mobile — 180 штук
- Худи с PUBG Mobile — 180 штук
- Павербанк — 60 штук
- Супер-набор (футболка + брелки + коллекционная фигурка) — 50 штук
Чтобы присоединиться, достаточно купить напиток TORNADO, загрузить чек через чат-бот и выполнять задания. За каждое действие начисляются баллы, которые можно обменять на гарантированные подарки или использовать для участия в розыгрыше главных призов.
Акция длится до середины октября, а значит, времени ещё достаточно, чтобы влиться в игру и попробовать забрать свой кусок дропа.
чет на х какую то подписывают
А наиболее удачливому счастливчику достанется язва желудка!
в акции забыли указать, что чрезмерное употребления энергетиков приведет к удалению поджелудочной железы
Это «приятный» сюрприз )))
