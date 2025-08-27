PUBG Mobile получит режим в стиле Dead by Daylight и жуткий "Проклятый особняк"

Студия Level Infinite анонсировала обновление 4.0 для PUBG Mobile, которое выйдет 4 сентября 2025 года и будет приурочено к Хэллоуину.

Главным новшеством станет режим Unfail, где один игрок берёт на себя роль охотника с уникальными умениями, а остальные становятся выжившими. Их цель — активировать терминалы и успеть покинуть карту, не попавшись в руки преследователя. Такой формат явно вдохновлён асимметричными хоррор-играми вроде Dead by Daylight.

Также в обновлении появится новая мрачная карта — «Проклятый особняк», наполненная паранормальными эффектами, добавляющими напряжения в каждый матч.

Кроме того, разработчики подготовили и необычные бонусы: игроков ждёт двухместная летающая метла и новый спутник — дух по имени Ghosty, который способен лечить, ускорять, сканировать местность и даже защищать владельца.

Хэллоуин в PUBG Mobile обещает быть по-настоящему жутким и насыщенным.