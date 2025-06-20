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PUBG Mobile 19.03.2018
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Королевская битва
4.4 11 оценок

PUBG Mobile заражает атмосферой "28 лет спустя" - стартовало новое хоррор-событие

butcher69 butcher69

В PUBG Mobile стартовала новая коллаборация — на этот раз с фильмом «28 лет спустя», продолжением культового хоррора Дэнни Бойла и Алекса Гарленда. Временное событие, приуроченное к выходу картины, доступно в режиме World of Wonder.

Игрокам предстоит исследовать мрачную карту, вдохновлённую эстетикой фильма. Среди ключевых локаций — Костяной храм, где по трейлеру скрывается персонаж Рэя Файнса, Священный остров, связанный с героем Аарона Тейлора-Джонсона, и Перешеек.

В игре появились арбалеты, луки и другое примитивное оружие, стилизованное под фильм. За выполнение ежедневных заданий пользователи могут получить эксклюзивные награды: граффити, рамки и элементы кастомизации в духе «28 лет спустя».

Событие продлится до 6 июля 2025 года — успейте погрузиться в атмосферу постапокалипсиса.

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