PUBG Mobile заражает атмосферой "28 лет спустя" - стартовало новое хоррор-событие

В PUBG Mobile стартовала новая коллаборация — на этот раз с фильмом «28 лет спустя», продолжением культового хоррора Дэнни Бойла и Алекса Гарленда. Временное событие, приуроченное к выходу картины, доступно в режиме World of Wonder.

Игрокам предстоит исследовать мрачную карту, вдохновлённую эстетикой фильма. Среди ключевых локаций — Костяной храм, где по трейлеру скрывается персонаж Рэя Файнса, Священный остров, связанный с героем Аарона Тейлора-Джонсона, и Перешеек.

В игре появились арбалеты, луки и другое примитивное оружие, стилизованное под фильм. За выполнение ежедневных заданий пользователи могут получить эксклюзивные награды: граффити, рамки и элементы кастомизации в духе «28 лет спустя».

Событие продлится до 6 июля 2025 года — успейте погрузиться в атмосферу постапокалипсиса.