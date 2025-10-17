Разработчики PUBG Mobile опубликовали подробности о коллаборации с Dying Light: The Beast

Разработчики PUBG Mobile представили трейлер к событию-коллаборации с Dying Light: The Beast. В честь этого они опубликовали специальный трейлер в социальных сетях.

До 4 ноября игроки смогут получить доступ к контенту, посвящённому Dying Light: The Beast. 31 октября контент из PUBG Mobile появится в Dying Light: The Beast. Игроков ждет тематический режим и различные косметические предметы.

Dying Light: The Beast вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 18 сентября 2025 года. Версии для PlayStation 4 и Xbox One появятся позднее в текущем году. Изначально проект задумывался как DLC к Dying Light 2: Stay Human, но со временем вырос в самостоятельную игру с обширным открытым миром и выживанием среди зомби.