PUBG Mobile 19.03.2018
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Королевская битва
4.1 42 оценки

Разработчики PUBG Mobile опубликовали подробности о коллаборации с Dying Light: The Beast

Solstice Solstice

Разработчики PUBG Mobile представили трейлер к событию-коллаборации с Dying Light: The Beast. В честь этого они опубликовали специальный трейлер в социальных сетях.

До 4 ноября игроки смогут получить доступ к контенту, посвящённому Dying Light: The Beast. 31 октября контент из PUBG Mobile появится в Dying Light: The Beast. Игроков ждет тематический режим и различные косметические предметы.

Dying Light: The Beast вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 18 сентября 2025 года. Версии для PlayStation 4 и Xbox One появятся позднее в текущем году. Изначально проект задумывался как DLC к Dying Light 2: Stay Human, но со временем вырос в самостоятельную игру с обширным открытым миром и выживанием среди зомби.

Комментарии:
Алан Битаров

Такая хyйня. Я как фанат Dying Light, скачал PUBG Mobile, чтоб пощупать ивент. Я так скажу. Скибиди туалетам они больше внимания уделили, чем моей любимой игре. Добавили один жалкий домик на карте, в который ещё фиг попадешь.

