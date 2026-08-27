realme показала PUBG MOBILE 4.6 в Москве и проверила автономность P4 в четырех матчах

realme совместно с PUBG MOBILE провела в Москве мероприятие, посвященное грядущему обновлению PUBG MOBILE 4.6. Участники получили ранний доступ к режиму «Полуночные Охотники» (Midnight Hunters), официальный запуск которого запланирован на 9 сентября 2026 года.

Стрим прошел в обновленном кинотеатре КАРО 7 Атриум, где происходящее в игре выводили на большой экран. Участники разделились на две команды под руководством PCH3LK1N (Алексея Пчёлкина) и iBakhmet (Владислава Бахметьева), которые за вечер провели четыре матча.

Главным изменением «Полуночных Охотников» стала новая механика смерти. После гибели игрок может вернуться в матч в образе вампира и начать сражаться уже против бывших союзников. Вампиры получили способности Claw Strike и Blood Sense, тогда как охотникам доступны Twilight Bat Wings и Silvermoon Chain. В режиме также появились PvE-противники, дополнительные задания и переработанные участки карты.

Все четыре матча проводились на смартфонах realme P4. На каждую команду выделили по одному устройству, которое игроки передавали друг другу, а организаторы после каждой игры фиксировали оставшийся заряд аккумулятора.



У команды PCH3LK1N уровень заряда последовательно снизился со 100% до 95%, 93%, 85% и в итоге 81%. Второй смартфон, использовавшийся командой iBakhmet, показал 97%, 94%, 87% и 83% соответственно. Таким образом, за четыре матча продолжительностью примерно по 25–30 минут устройства израсходовали 19% и 17% заряда. Средний расход составил около 4,5% на одну игру.

По словам участников, заметного нагрева смартфонов во время продолжительной игровой сессии они также не почувствовали. Алексей Пчёлкин отметил, что для него это особенно важно при нескольких матчах подряд, поскольку перегрев быстро делает смартфон некомфортным для игры. Владислав Бахметьев, в свою очередь, обратил внимание на продолжительное время работы устройства.



realme P4 оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 7000 мАч, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также Snapdragon 685. Последний не относится к производительным игровым чипам и предполагает умеренные настройки графики в тяжелых проектах, однако отличается сравнительно невысоким энергопотреблением и тепловыделением.

Согласно собственным лабораторным тестам realme, смартфон способен работать в PUBG MOBILE до 10,2 часа. Московское мероприятие не было полноценным лабораторным испытанием автономности, однако дало более простой практический ориентир: примерно за два часа непосредственно игрового времени два P4 потеряли 17–19% заряда.



Помимо матчей, во время мероприятия прошли квизы и розыгрыши с участием стримеров, блогеров и зрителей. Официальный релиз PUBG MOBILE 4.6 и режима «Полуночные Охотники» состоится 9 сентября.