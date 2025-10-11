В PUBG Mobile анонсировали коллаборацию с Dying Light: The Beast

С 16 октября в PUBG Mobile появится игровой режим, вдохновлённый Dying Light: The Beast. Событие позволит погрузиться в зомби-хоррор с элементами паркура и выживания. На карте появятся мутанты, а в распоряжении Кайла Крейна окажутся его звериные способности из режима Beast Mode. Детали наград и внутриигровых бонусов будут раскрыты ближе к старту.

Два мира, одна цель: ВЫЖИВИТЕ! PUBG MOBILE x Dying Light: The Beast объединят две культовые франшизы в жанре выживания. В PUBG MOBILE с 16 октября. В Dying Light: The Beast с 31 октября



Dying Light: The Beast вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 18 сентября 2025 года. Версии для PlayStation 4 и Xbox One появятся позднее в текущем году. Изначально проект задумывался как DLC к Dying Light 2: Stay Human, но со временем вырос в самостоятельную игру с обширным открытым миром и выживанием среди зомби.